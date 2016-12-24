Мордовия простилась с Сергеем Бахмустовым

Рузаевское преображение
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Лауреат Государственной премии РМ в области публицистики, заслуженный работник культуры республики, известный краевед, культуролог, приятный собеседник и просто замечательный человек скончался 25 сентября после тяжелой болезни. Ему было всего лишь 67 лет…
Вся жизнь Сергея Борисовича была тесно связана с Мордовией и ее столицей. Об истории Саранска, тайнах и загадках любимого города, людях, внесших значительный вклад в развитие родного края, он мог рассказывать часами. Причем истории эти были одинаково интересны и школьникам, и коллегам-ученым. Багаж знаний исследователя изумлял всех без исключения.
Сергей Бахмустов известен как автор более 200 работ по истории русской культуры и православия. Много лет он работал в МГУ имени Н.П. Огарева, оставил множество уникальных фотографий, материалов о священниках, ученых, врачах, а то и о колоритных персонажах, проживавших в разное время в городах и селах современной Мордовии. В конце 1980-х настоящим откровением стала его книга «Разорванное ожерелье», написанная в соавторстве с Владимиром Лаптуном. Как художник и оформитель Сергей Борисович активно сотрудничал с Мордовским книжным издательством. Подготовил он и первый электронный сборник - «Монастыри Мордовии как социально-культурный феномен истории региона».
Весьма продуктивной оказалась также журналистская деятельность Сергея Бахмустова. Его материалы, исторические фотоснимки, тематические рубрики выходили в «Вечернем Саранске», «Столице С», «Известиях Мордовии», в районных газетах, на радио и ТВ.
Последние несколько месяцев Сергей Борисович тяжело болел - проблемы с сердцем, сахарный диабет, гангрена… Но оптимизма не терял. Мечтал закончить «Православную энциклопедию Мордовии», верил, надеялся, утешал родных. Супруга Тамара Сергеевна, сыновья Олег и Евгений, дочка Алина, внуки до последнего поддерживали его.
Церемония прощания прошла в минувшее воскресенье, в полном соответствии с православными канонами. Обряд отпевания совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. «Мы провожаем в последний путь раба Божьего Сергия - человека высочайшего интеллекта, культуры и религиозности, - сказал священник. - Сердце его было пропитано любовью к Родине, к своему краю, ко всем людям. Я счастлив, что прикоснулся к интеллекту и добрым делам этого замечательного человека».
Коллектив «ВС» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. Вечная Вам память, Сергей Борисович!
Глава РМ оценил перспективы развития района
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