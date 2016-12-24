В долгах как в шелках

Мордовия заняла 14-е место в стране по уровню закредитованности населения. Согласно результатам опубликованного рейтинга Национального бюро кредитных историй, на 1 октября так называемый показатель долговой нагрузки достиг в республике 27,16 процента. При этом наиболее активные заемщики проживают в Амурской (30,41), Кировской (29,45) и Оренбургской (28,64%) областях. Напротив, реже остальных к услугам кредиторов прибегают жители Москвы, Брянской области и Приморского края. В этих субъектах зарегистрированы самые низкие в России показатели долговой нагрузки - 22,21, 21,96 и 21,74 процента соответственно.

Вскоре не самая приятная для региона-13 новость разлетелась в десятках копий по Интернету. Впрочем, если вдуматься, серьезных причин для беспокойства у нас нет. «ВС» решил разобраться в местной специфике кредитно-финансовых отношений.

Жизнь взаймы

Разговоры о чрезмерной долговой нагрузке россиян ведутся уже давно. И если раньше эксперты отмечали, что потребительское кредитование стимулирует отечественную экономику, то сегодня они все чаще заявляют об обратном. Даже федеральные чиновники из минфина и минэкономразвития без обиняков сравнивают перекредитование с пирамидой, которая рано или поздно начнет разрушаться, хороня все более робкие надежды на улучшение ситуации. Ведь люди ныне нередко берут кредиты лишь для того, чтобы погасить старые долги, а то и купить товары повседневного спроса - одежду, обувь, продукты питания.

В масштабах страны проблема пока не слишком актуальна. Однако в депрессивных моногородах и селах впору хоть в набат бить. Там количество личных банкротств растет, как утверждается, невиданными доселе темпами.

Так, по данным «Федресурса» (Единого Федерального реестра сведений о банкротстве), с января по сентябрь текущего года суды «списали» задолженности 46,7 тыс. человек, что на 53,9 процента больше, чем за аналогичный период 2018-го. В лидерах здесь фигурируют Калмыкия, Пензенская и Вологодская области (80, 75 и 67 случаев на каждые 100000 населения). Кое-где «бизнес на долгах» стал настолько популярен, что цены на такие услуги разом упали в два с лишним раза.

Об опасности дальнейшего раздувания финансового пузыря в России не так давно предупредил и Всемирный банк. По оценкам его специалистов, на фоне роста инфляции и снижения реальных денежных доходов в стране наблюдается всплеск интереса к дорогостоящим микрозаймам, что чревато множеством неприятных последствий как для самих граждан, так и для государства.

Лучше больше, да меньше

Банк России, между тем, по-прежнему заверяет, что финансовой стабильности страны ничто не угрожает. Рост потребительского кредитования действительно наблюдается, но он в большей степени связан с расширением клиентской базы организаций. Люди больше узнают о предлагаемых продуктах и услугах, стремятся воспользоваться ими. И подобная «закредитованность» может стать даже полезной при одном условии - если последовательно решать вопросы, связанные с улучшением качества жизни граждан.

В Национальном бюро кредитных историй также не склонны драматизировать ситуацию. Исследования долговой нагрузки физических лиц проводятся на регулярной основе добрых пять лет. Тенденция к увеличению этого показателя отмечена в Мордовии впервые за последние четыре года. И зафиксированный в течение полугода прирост трудно назвать опасным. Правильнее, наверное, вести речь о возврате к прежним значениям (24,6% в среднем по стране). При этом сами авторы исследования мягко предупреждают о «недостаточно комфортном» уровне доходов заемщиков в ряде субъектов при обслуживании кредитных обязательств.

Опять-таки, обращает на себя внимание еще и тот факт, что в ТОП-20 самых закредитованных регионов входят не только депрессивные, но и вполне успешные территории, где нет проблем ни с наличием рабочих мест, ни с приличными заработками. Самый показательный пример - Татарстан, находящийся на 11-м месте. Там показатель долговой нагрузки вырос за минувшие шесть месяцев с 24,94 до 27,3% или на 2,37 процентного пункта.

Что же касается Мордовии, то она явно не выпадает из общего тренда. В апреле уровень долговой нагрузки ее жителей оценивался в 25,44 процента, в октябре - в 27,16%. В рейтинге территорий с наибольшим показателем долговой нагрузки она потеряла пару позиций. Утешение, понятно, слабое, а потому есть смысл привести более весомые аргументы в ее поддержку.

Голос «за»

Во-первых, в официальной статистике регулятора Банка России нет и намека на запредельно высокий уровень долговой нагрузки физических лиц региона-13. К примеру, на 1 октября текущего года зарегистрированные в республике кредитные организации выдали займов на 4 миллиарда 248,5 миллиона рублей. Это, к слову, достаточно скромное восьмое место среди всех территорий Приволжского федерального округа. Для сравнения: кировчане набрали кредитов почти на 8,9 млрд руб., оренбуржцы - на 13,5 миллиарда, жители Удмуртии - на 23,1 миллиарда. Самые же большие объемы предоставления ресурсов зафиксированы в Самарской области - около 148,4 млрд руб. В целом по ПФО сей показатель оценивается в 313,7 млрд рублей.

Во-вторых, по просроченной задолженности при выполнении взятых на себя обязательств мордовские заемщики и вовсе «затерялись» где-то в глубине списка - 106,4 миллиона рублей. Тогда как в целом по ПФО просроченные долги перевалили за 18,28 миллиарда в рублях и за 52,65 миллиона в иностранной валюте. Из них на долю той же Оренбургской области приходится более 210,4 млн рублей, Саратовской - 403, Кировской - свыше 604 миллионов, в Удмуртской Республике - 1,3 миллиарда рублей. Ну а в лидерах (а точнее, в антилидерах) здесь вновь оказалась Самарская область, где просроченные долги оцениваются почти в 8,4 миллиарда рублей. На втором месте - Татарстан (5,66 миллиарда).

Кредиты на жилье

Есть, правда, и еще более существенное обстоятельство, которое интернет-болтуны почему-то упорно игнорируют. Хотя, если вдуматься, именно оно позволяет жителям Мордовии не просто покинуть «красную» зону рейтинга, но даже попасть в число регионов с приемлемым индексом долговой нагрузки. Другой вопрос, так ли уж надо к этому стремиться?

Поясним: в структуре финансовых обязательств республиканских заемщиков преобладают выплаты по долгам на долгосрочные целевые кредиты на покупку жилой недвижимости. С обывательской точки зрения подобные займы принято считать «правильными». Уже хотя бы потому, что они реально способствуют решению пресловутого «квартирного» вопроса, позволяя улучшить условия проживания молодых супружеских пар, семей с детьми, квалифицированных специалистов и прочих категорий населения.

Более того, такие кредиты никто и никогда не берет «вдруг». Выбор делается осознанно, после долгих раздумий, глубокого анализа семейных и карьерных перспектив признания определенных моральных обязательств.

Налетай, подешевело!

Почему жители республики принимают самое активное участие в жилищных программах, тоже хорошо известно. В регионе уже три года действуют льготные условия ипотеки. Суть их в том, что гражданин фактически оплачивает лишь 5 процентов годовых за пользование кредитными деньгами. Остальную сумму, а точнее разницу между льготной и действующей ставками по кредиту, компенсирует региональный бюджет. Попутно в Мордовии сняты все (ну, или почти все) ограничения, связанные с доступностью кредитов. Таким образом, предлагаемой «акцией» может воспользоваться практически любой местный житель, ранее лишь мечтавший о новоселье.

По замыслу, принятые меры должны были восстановить спрос, стабилизировать обстановку на рынке недвижимости, создать предпосылки для дальнейшего развития строительной отрасли. И этого во многом удалось добиться. Сегодня количество участников программы льготной ипотеки вплотную приблизилось к 5-тысячной отметке. В прошлом году в эксплуатацию сдано свыше 333 тысяч квадратных метров жилья. Несмотря на значительную финансовую нагрузку, и бюджет не остался внакладе. Ведь объемы налоговых поступлений от застройщиков, как минимум, не сократились.

Дальнейшая же судьба едва ли не самой резонансной республиканской инициативы пока, правда, не определена. С одной стороны, в течение ближайших пяти лет в Мордовии планируется построить не менее 2 миллионов «квадратов» жилья - с постепенным увеличением темпов до 500 тысяч «квадратов» ежегодно. Собственно, именно на это и нацеливает нас новый «майский» Указ Президента России.

В то же время многое будет зависеть от наличия необходимых финансовых ресурсов, позиции федеральных ведомств, политической воли и, наконец, от востребованности льготных ипотечных механизмов. Глава Мордовии в выступлениях, кстати, уже не раз подчеркивал, что решающую роль здесь должна сыграть именно эффективность действующих механизмов поддержки.

P.S. В качестве постскриптума заметим, что население Мордовии по-прежнему доверяет банковским структурам. На 1 октября, по сведениям Центрального банка, вклады жителей республики оценивались аж в 17 миллиардов 468,8 миллиона рублей и в 112,8 миллиона - в инвалюте. Тогда как в Марий Эл сей показатель не достигает и 1,44 миллиарда рублей, в Пензенской области - 3,1, Ульяновской - 3,88 млрд рублей. Да о чем говорить, коль скоро даже жители Башкортостана держат на счетах всего-то чуть более 5,42 миллиарда, а Пермского края - около 16,48 миллиарда.

Андрей КРИВОВ