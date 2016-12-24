В Саранске пройдет еще одна ярмарка валенок и шерстяных изделий

На прошедшей в минувшее воскресенье очередной медовой ярмарке было продано три тонны меда из четырех заготовленных к реализации. Об этом сообщила директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ирина Объедкина.

Следующая ярмарка в Саранске пройдет 15 сентября, и, возможно, будет организована еще одна 22 сентября.

Петр Тултаев поинтересовался перспективой проведения выставки-ярмарки «Валенки мордовские», на которой кроме валенок могли бы быть представлены различные шерстяные изделия. Первая подобная ярмарка по инициативе мэра Саранска прошла в городе минувшей зимой.

«Нужно активно искать изготовителей такой продукции, может быть, в ней захотят принять участие и не только местные производители. Умельцев из Урусова нужно пригласить обязательно. Такая ярмарка будет выгодна всем: и горожанам, и народным мастерам», - дал соответствующее поручение Глава Саранска.