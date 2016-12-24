Национальный театр покажет «Дочь некрещеного мордвина»

Культура

 

21 февраля в Национальном театре состоится премьера спектакля «Апак лемде эрзянть тейтерезэ» («Дочь некрещеного мордвина»). В основу спектакля легла пьеса Валентины Мишаниной по рассказам Максима Горького «Знахарка» и «Мордовка». 
В 2018 году исполнилось 150 лет со дня рождения Максима Горького, а на реализацию проекта театру выделили Грант Главы РМ. Примечательно, что бабушка известного советского писателя - Акулина Ивановна - была мордовкой, а сам он хвастался, что знал мордовский язык. 
Ставить «Дочь некрещеного мордвина» пригласили режиссёров из Калмыкии Бориса Манджиева и Сергея Бурлаченко. Стоит сказать несколько слов о режиссёрах. Борис Манджиев - заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Калмыкия, Почетный работник культуры Азербайджана. Его режиссерским работам неизменно сопутствовали творческий успех и зрительское признание. Сергей Бурлаченко - заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия. 
По словам представителей Национального театра, спектакль никого не оставит равнодушным - колоритные образы, хорошая музыка, декорации, костюмы. Кстати, сценографию к спектаклю выполнил заслуженный художник России и Мордовии Андрей Алешкин, автор музыки - Андрей Ромашкин. 
Спектакль идет на эрзянском языке (перевод Людмилы Рябовой), но тем, кто его не знает, волноваться не стоит, ведь в специальных наушниках будет синхронный перевод на русский язык. Премьера 21 февраля в 18.30. 

 

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