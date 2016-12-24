Питерский «залет»

В Октябрьском районном суде началось рассмотрение коррупционного уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера Правительства Мордовии Евгения Дергунова. Он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Семейный бизнес

По данным следствия, с июня 2015-го по май 2016 года Евгений Дергунов, занимая государственную должность, вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, в нарушение законодательного запрета создал организацию, занимающуюся предпринимательской деятельностью, - «Мордовтрансгаз». Кроме того, Дергунов принимал незаконное участие в предпринимательской деятельности фирм «Мордовтрансгаз» и «Металл-КБ», а также принадлежащей второй компании газонаполнительной станции. По мнению следствия, Дергунов управлял этими организациями через доверенных лиц, предоставляя в силу своего должностного положения льготы и преимущества, а также оказывая покровительство.

Следствие считает, что фирмы «Металл-КБ» и «Мордовтрансгаз» были созданы при непосредственном участии Евгения Дергунова, тогда как на бумаге их учредителем был сын высокопоставленного чиновника Денис. В 2014 году «Металл-КБ» выкупил за 70 млн рублей газонасосную станцию, расположенную на Александровском шоссе. Станция специализировалась на приемке сжиженного газа для заправки автомобилей. По информации правоохранителей, ради развития этого семейного бизнеса деньги были взяты в кредит. Можно представить, какую сумму ежемесячно приходится выплачивать Дергуновым за этот займ, поговаривают, что она может составлять гораздо больше миллиона рублей в месяц.

Когда газонасосная станция была куплена, «Металл-КБ» отдал объект в аренду «Мордовтрансгазу». По данным следствия, Дергунов-старший стал активно привлекать клиентов, вел переговоры о заключении коммерческих договоров на закупку газа именно на станции его сына. Но бизнес мог бы идти куда лучше, если бы конкуренты не мешались под ногами. Например, на станции Саранск имелась своя контейнерная площадка по выгрузке сжиженного газа. Тогда, по мнению правоохранителей, Евгений Дергунов решил задействовать административный ресурс - используя свое положение, стал лоббировать закрытие площадки на станции под предлогом, что вскрытие контейнеров с газом там небезопасно. Кстати, позже на объекте была проведена проверка, которая не выявила нарушений требований безопасности. Вскоре о бизнес-проекте вице-премьера Мордовии стало известно правоохранительным органам, и чиновнику пришлось покинуть свою должность. Следственный комитет по РМ возбудил в отношении его уголовное дело по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком на 2 года.

«Я что-то украл? - Нет»

В суде Евгений Дергунов появился с небольшой группой поддержки. Еще до начала заседания журналисты воспользовались моментом и задали бывшему вице-премьеру несколько вопросов.

- Евгений Иванович, известно, что вы не признаете вину. Почему?

- А я не знаю, в чем моя вина, - недоумевает Дергунов.

- Что вы вообще думаете по поводу предъявленного вам обвинения?

- Это плод больного воображения!

- Чьего воображения?

- Пока не знаю, надеюсь выяснить.

- Вы собираетесь сами это выяснять?

- Ну, зачем, я думаю, это выяснится в ходе судебного разбирательства.

- У вас уже есть подозрения, кто вас оговорил?

- Я не судья, не прокурор, чтобы кого-то подозревать.

- То есть, на ваш взгляд, вы закона не нарушали?

- Это на самом деле так.

- А кто создавал фирму «Мордовтрансгаз»?

- Мой сын.

- Вы никому не звонили и ни с кем не договаривались от лица этой фирмы?

- А что, нужно с кем-то договариваться открыто?

- Речь идет о контрактах и поставках этой фирмы.

- Это была моя служебная деятельность, в рамках работы в частности в мои обязанности входило курировать топливно-энергетический комплекс.

- В качестве доказательств в деле имеется расшифровка телефонных переговоров, которая подтверждает вашу причастность к незаконному участию в предпринимательской деятельности. Что можете сказать по этому поводу?

- Пусть об этом говорят те, кто давал разрешение на прослушку.

- Работники предприятий вашего сына рассказали представителям следствия, что вы регулярно проводили там планерки?

- Раз в месяц по 10-15 минут - это разве регулярно? Я приезжал к сыну. Имею же я право приехать к сыну раз в месяц? Тем более его предприятие относится к той сфере деятельности, которую я курировал. Я приезжал и на другие предприятия - в аэропорт, жилищно-коммунальные хозяйства, на РЖД. Везде проводил совещания, обсуждал какие-то вопросы. Это мои служебные обязанности.

- Что касается закрытия контейнерной площадки на станции Саранск, с какой целью вы на этом настаивали?

- Было обращение разобраться с контейнерной площадкой, но не ко мне, а к председателю правительства. Он дал мне поручение. Там незаконно осуществлялась деятельность по вскрытию контейнеров с газом. Это опасно для жителей республики… Я не собираюсь доказывать свою невиновность, пусть правоохранители докажут, что я виноват. Вы сами как думаете, я виноват?

- Это решит суд.

- Я не знаю, в чем виноват. Я что-то украл? - Нет. Я делал что-то незаконное с бюджетными средствами или льготами? - Нет. Я никого не обманул. Я выгоду какую-то материальную имел? - Не имел! Обвинения в мой адрес - это какой-то бред, понимаете.

- Ваша отставка с поста вице-премьера была связана с возбуждением в отношении вас уголовного дела?

- Ну я не знаю, связана или нет. Я ушел с поста по другим причинам. Уголовное дело было возбуждено в тот момент, когда я был уже безработный.

Адвокат не явился на процесс

Процесс по громкому делу начался со стандартной процедуры, суд просил подсудимого представиться и назвать свои данные.

- Родился 7 октября 1963 года в Большеигнатовском районе. Проживаю в Саранске по улице Ульянова. Работаю директором филиала в энергетической компании. Женат.

- На иждивении несовершеннолетние, нетрудоспособные дети есть? - спрашивает судья.

- Нет.

- Ранее судимы?

- Нет.

- Вам известно, в чем вас обвиняют?

- Не совсем.

- На сегодняшнее заседание не явился защитник подсудимого, представивший заявление, в котором просил отложить рассмотрение дела в связи с занятостью в другом процессе.

- Подсудимый, вы согласны начать рассмотрение дела без адвоката?

- Нет, конечно.

- Прокурор?

- Считаю невозможным начать рассмотрение дела, поскольку будут нарушены права подсудимого.

- Совещаясь на месте, суд постановил отложить дело на 28 сентября.

Алексей КОНСТАНТИНОВ