Мост на африканский рынок

Всю минувшую неделю в Саранске гостила делегация из Республики Бурунди. Представители этой страны уже довольно продолжительное время налаживают деловые связи с Мордовией. На этот раз предметом их интереса стал агропромышленный комплекс республики и ее образовательный потенциал. Не исключено, что по итогам визита могут быть подписаны вполне конкретные соглашения в этих областях. Об основных аспектах сотрудничества Мордовии и Бурунди рассказывает корреспондент «ВС».

Первый контакт

С момента первого визита представителей Республики Бурунди в Мордовию прошел почти год. В марте 2016 года африканцы изучали опыт нашей республики в производстве светотехнической продукции и возможность ее поставки в свою страну. Бурундийцы тогда гостили на «Лисме».

- Наша республика невелика, но очень перспективна с точки зрения реализации производимой в Мордовии продукции, - пояснил доктор Моис Сагамба, старший советник по экономическим вопросам вице-президента Бурунди. - Дело в том, что мы имеем единую рыночную зону с такими государствами, как Уганда, Руанда, Танзания, Кения и Южный Судан. Своей светотехнической продукции у нас нет. Поэтому нам совместно с «Лисмой» хотелось бы создать такое производство.

- Мы были бы рады, если бы к нам пришли российские компании, и готовы оказать максимальное содействие развитию экономических отношений. Такое поручение нам дано президентом Республики Бурунди, - откровенно заявил министр транспорта, общественной занятости и оснащения Бурунди Жан Боско. - Из пяти членов нашей делегации трое когда-то учились в России, а у некоторых даже жены россиянки. Нам хорошо известен потенциал вашей страны и понятен и близок менталитет ее жителей.

Стороны тогда довольно быстро нашли точки соприкосновения. В условиях экономических ограничений, с которыми столкнулась наша страна, выход на африканский рынок открывал для мордовского светотехнического производства новые перспективы. По оценкам экспертов, в ближайшие годы рынок Восточной Африки будет демонстрировать устойчивый рост, и закрепиться на нем - значит создать серьезный задел на будущее. Тем более условия, предложенные представителями Республики Бурунди, оказались очень привлекательными.

Изначально африканская делегация проявила интерес к так называемым классическим источникам света - лампам накаливания, люминесцентным и натриевым лампам. Однако чуть позже на первое место вышли инновационные разработки мордовских производителей. Бурундийцев заинтересовали энергосберегающие светодиодные филаментные лампы.

Помимо «Лисмы» представители Бурунди тогда посетили заводы «Сарансккабель-оптика», «Биохимик» и «Электровыпрямитель». С учетом грандиозных промышленных планов правительства республики продукция этих предприятий также представляет серьезный интерес для развития экономики и социальной сферы Бурунди.

Уже в мае прошлого года делегация Республики Бурунди во второй раз посетила Саранск. Мордовия и ее промышленный потенциал настолько заинтересовали африканскую республику, что гости даже выразили желание сделать городами-побратимами Саранск и столицу Бурунди Бужумбур. Впрочем, уже тогда представители черного континента дали понять, что их интерес вовсе не ограничивается одной только промышленностью. Руководству Мордовии было сделано предложение о сотрудничестве в сфере туризма, культуры и спорта. Дело в том, что в Бурунди сейчас активно развиваются игровые виды спорта, в частности футбол. Однако эта страна испытывает серьезный дефицит тренерских кадров. Своей футбольной школы в этом государстве никогда не было, и обучать местных мальчишек просто некому. В то время как желание создать национальную команду по футболу у руководства Бурунди весьма велико. Бурундийцы даже пригласили тренерский штаб саранской «Мордовии» в качестве наставников для их национальной сборной. Впрочем, на первом месте все же остается развитие собственной промышленности.

Бурундийцы будут учиться в Мордовии

Третий по счету визит представителей африканской республики в Мордовию также имел вполне конкретные цели. Теперь африканцы обратили взоры в сторону агропромышленного комплекса нашей республики и ее образовательного сектора. Как признался старший советник по экономическим вопросам вице-президента Бурунди Моис Сагамба, сотрудничество между Россией и Бурунди в сфере образования имеет богатую историю. Ежегодно в нашу страну для обучения приезжают около сорока молодых людей из Бурунди.

- Мы хотели бы, чтобы наши студенты приезжали в том числе и в Мордовский государственный университет, - заявил Моис Сагамба. - Мы обсуждали этот вопрос с руководством вашего вуза. Нас интересуют разные факультеты, которые есть в МГУ имени Н.П. Огарева. Это и медицинский факультет, и факультет светотехники, и факультет биотехники. Сейчас мы работаем над соглашениями, которые могут быть подписаны между нашим университетом и МГУ имени Н.П. Огарева. Пока мы не обсуждали количество студентов, которые могут приехать для обучения в Мордовию. Это будет зависеть от того, как мордовский университет сделает промоушен в Бурунди. Мы планируем пригласить руководство мордовского университета посетить нашу республику, чтобы они могли представить те образовательные программы, которые есть в вашем университете. Возможно, что уже в сентябре наши студенты смогут приехать в Саранск по тем стипендиям, которые дает Россия, а также студенты, которые могут самостоятельно оплатить свое обучение здесь. Кроме того, мы рассматриваем вопрос о создании других проектов в образовательной сфере, не ограничиваясь одним только обучением наших студентов в Мордовии. Вполне вероятно, что министр образования Бурунди также в скором времени сможет посетить Саранск и более подробно изучить этот вопрос. У нас была возможность оценить качество образовательных услуг, которые предоставляет мордовский университет, нам был продемонстрирован соответствующий фильм. Особый интерес для нас представляют те образовательные программы, обучение по которым ведется на английском языке. Поскольку мы создали совместное предприятие по светотехнике, наибольший интерес для наших студентов представляет именно светотехнический факультет. Кроме того, нас серьезно интересует сотрудничество в сфере производства сельскохозяйственной продукции.

Развитие собственного агропромышленного комплекса также находится в списке приоритетов сегодняшнего руководства африканской республики. В этой связи изучение опыта Мордовии как одного из передовых регионов России в области сельского хозяйства пришлось как нельзя кстати. За несколько дней африканская делегация посетила сразу несколько животноводческих комплексов Мордовии и целый ряд промышленных предприятий, занимающихся производством и переработкой продуктов сельского хозяйства.

- В ходе визита мы смогли оценить опыт Мордовии в области технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, - рассказала руководитель компании Capad Сизибера Аник. - Мы надеемся, что нам удастся наладить дальнейшее сотрудничество с теми предприятиями, которые мы посетили. В ближайшее время мы планируем подписать соглашение о поставках оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Кроме того, мы намерены заказать в Мордовии инкубаторы для выведения цыплят. Планируется также, что продукция мордовских сельскохозяйственных предприятий будет экспортироваться на рынок Республики Бурунди. Мы уже обсудили этот вопрос с руководством консервного завода и кондитерской фабрики. Причем речь идет о поставках вашей продукции не только в нашу страну, но и на рынок соседних с нами государств.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

