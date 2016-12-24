«Борис не поверил, когда я сказал, что его убьют!»

На минувшей неделе в стране вспоминали Бориса Немцова. В Москве даже прошел марш памяти, приуроченный ко второй годовщине со дня его смерти. В памяти одних он остался разорителем страны и одним из отцов так называемой шоковой терапии. Другие до сих пор считают его выдающимся государственным деятелем, который не сумел до конца реализовать свой управленческий потенциал. К их числу относится и первый президент Мордовии Василий Гуслянников. В интервью «ВС» он рассказал о своих отношениях с Борисом Немцовым.

«ВС»: Василий Дмитриевич, расскажите, как вы познакомились с Борисом Немцовым.

В.Г.: Наше первоначальное знакомство состоялось через прессу, поскольку он был назначен губернатором Нижегородской области раньше, чем я стал президентом Мордовии. Что характерно, он стал губернатором, будучи избранным депутатом. Раньше такое совмещение было возможно. Он был тогда самым молодым в губернаторском корпусе страны. А личное знакомство состоялось в марте 1992 года в Волгограде. Там проходило выездное заседание руководителей глав Поволжья. Он очень активно там выступал, он вообще был очень умным, хоть и молодым еще человеком. Шутка ли, в то время он уже был кандидатом физико-математических наук. После окончания университета он проводил активную работу по экологическим проблемам. Дело в том, что в те годы планировали в Нижегородской области построить атомную электростанцию. Но экологи не давали разрешения на строительство этого объекта. На областное правительство было очень серьезное давление, электроэнергию собирались продавать. Именно это экологическое движение вынесло Бориса Немцова на поверхность. В период перестройки в разных регионах страны очень часто проводились митинги, он активно выступал на них, получил большую известность, был избран депутатом. А после того как в августе 1991 года произошел ГКЧП, президент Ельцин начал подбирать себе команду и назначил его губернатором Нижегородской области. В Волгограде, где мы впервые встретились с Борисом Немцовым, после окончания работы заседания руководителей Поволжья нас повели в музей обороны Сталинграда. Помню, он тогда сразу спросил у экскурсовода, где можно посмотреть знаменитый приказ Сталина, известный как «Ни шагу назад!». Тогда уже началась гласность, и этот приказ нам показали. После этого мы несколько раз встречались с ним в Москве.

«ВС»: Многие считают, что назначение Немцова губернатором Нижегородской области было серьезной ошибкой, поскольку он был очень молод и не обладал достаточным жизненным опытом для такой работы.

В.Г.: Я даже по себе могу вам сказать, а мне сейчас шестьдесят пять лет, так вот, оглядываясь назад, я понимаю, что самый работоспособный возраст человека начинается с тридцати и длится где-то до пятидесяти лет. Еще Наполеон говорил: «Если бы моя армия состояла из 14-летних мальчишек, она была бы непобедима!». И когда я в сорок два года был избран президентом республики, обо мне тоже писали в газетах, что я даже цехом не руководил, а уж республикой не смогу и подавно. Но в итоге оказалось, что 1992 год был настоящим расцветом. Потому что был совершенно иной стиль руководства. Раньше для руководителя любого ранга главной задачей было угодить начальству. А мы начинали делать практические дела. Борис Немцов был очень умным человеком. И сейчас, когда его начинают поливать грязью, называть вором и… Знаете, я совсем недавно читал одно из последних его интервью, которое он давал на радио. Так вот во время эфира в студию позвонил один человек и начал оскорблять Бориса Немцова, вором называть. А он ему спокойно так ответил: «Если бы я хоть кусок украл, меня давно бы посадили!». И это на самом деле так. Но когда я с ним встречался в последний раз, это было лет семь назад, он тогда как раз выпустил книгу, я ему прямо сказал: «Борь, тебя убьют!». Но он мне не поверил. Он был настолько смелым человеком, что совершенно не думал о личной безопасности. Но дело в том, что я на своей шкуре испытал все это. Когда меня возле собственного дома чуть не убили, я понял, что очень опасно называть представителей власти ворами.

«ВС»: Но дело в том, что в массовом сознании Борис Немцов, так же как Егор Гайдар, является одним из символов той разрухи, которую наша страна пережила в 90-е годы прошлого века.

В.Г.: Это действительно так. Когда я посмотрел отклики, посвященные маршу памяти Бориса Немцова, который состоялся в Москве, мне стало ясно, что телевидение просто сделало из людей зомби. Люди совершенно не хотят задумываться. Люди просто не понимают, в чем корень зла. Ну ведь не должно быть так, что один человек получает три миллиона рублей в день, а другой - шесть тысяч в месяц. Такого нет ни в одной стране.

«ВС»: То есть вы считаете, что если бы Немцов сейчас был у власти, было бы лучше?

В.Г.: Если бы, как говорил Борис Николаевич, показывая на Немцова: «Вот мой преемник!», конечно, было бы лучше.

«ВС»: Борис Николаевич вообще столько дел натворил, что страну едва за копейки не распродали...

В.Г.: Насчет этого я готов с любым подискутировать с цифрами в руках. Ну что он продал?! Это все пропаганда. Знаете, когда я в 1992 году пришел на Старую площадь и прошелся по кабинетам, я увидел там людей, которые еще при Брежневе сидели в этих же кабинетах. Да, у Ельцина есть большой изъян, он много пил. Но то, что при Ельцине ратифицировали Европейскую конвенцию, которую сейчас пытаются как угодно отменить, значит очень много для нашей страны.

«ВС»: На ваш взгляд, почему Борис Немцов ушел в оппозицию?

В.Г.: Ну его просто выгнали с государственной службы, как и все правительство после того как случился дефолт.

«ВС»: Получается, что правительство, вице-премьером которого он был, допустило дефолт…

В.Г.: А вы представляете, как можно за месяц сделать дефолт?! Тогдашнее правительство просто сделали козлом отпущения. А дефолт уже был готов. Понимаете, когда государство постоянно берет в долг, строя тем самым пирамиду, ясно, что рано или поздно она рухнет. Но занимать-то начали за два года до дефолта. Выпустили ГКО под хороший процент, а платить по ним было просто нечем. Так что Немцов тут ни при чем. Единственной по-настоящему большой его ошибкой, на мой взгляд, стал уход с должности губернатора Нижегородской области в Правительство страны. В области у него дела шли нормально, он пользовался поддержкой населения. Ведь в то время собрать два с половиной миллиона подписей против войны в Чечне и отвезти их Ельцину, вокруг которого собрались все ястребы во главе с министром обороны Грачевым, который грозился задавить Чечню за неделю… Решиться на этот шаг в пику Ельцину мог только очень смелый человек.

«ВС»: Но войну в итоге так и не закончили.

В.Г.: Так Немцов и не мог ее закончить, не он принимал соответствующие решения.

«ВС»: У нас оппозиционеров часто обвиняют в том, что, хая действующую власть, они сами ничего для страны не сделали.

В.Г.: Здесь я готов поспорить, в том числе и по Гайдару. Понимаете, не Гайдар и не Ельцин довели ситуацию до того, что людям стало нечего есть. Ввели талоны даже на сигареты и на макароны. Про водку, мясо и масло я уже не говорю. Знаете, я ведь коллекционер. Так вот у меня в коллекции есть те самые талоны. Знаете, мы, конечно, можем жить в равенстве. К примеру, в Северной Корее все живут в равенстве, но народ почему-то хочет жить не в Северной, а в Южной Корее.

«ВС»: На ваш взгляд, что хорошего Немцов сделал для страны, помимо того что собрал два с половиной миллиона подписей против войны в Чечне?

В.Г.: Все, что делал, он делал хорошо. Он был вице-премьером по социальным вопросам всего полгода. За это время просто невозможно сделать много. Но его попытка, например, пересадить чиновников на отечественные автомобили была действительно хорошим начинанием.

«ВС»: Ну это был все же больше популистский шаг, чем реальная инициатива.

В.Г.: А популизм - это очень хорошо, когда он реально экономит деньги. И помогает развивать промышленность. Сейчас почему-то никто не вспоминает о том, что, когда бывший руководитель «Автоваза» уходил на государственную службу, ему одних отступных миллиард выплатили! В то время как завод лежал на боку! А пройдите сейчас по Нижнему Новгороду, ни один человек про Немцова слова плохого не скажет. Поймите, если бы Немцов запятнал свою репутацию сомнительными делами, его давно бы посадили в тюрьму.

«ВС»: Во многом его не любили еще и за окружение, в числе которых был Алексей Навальный, например.

В.Г.: Это уже потом появилось. Они же совсем молодые еще. Хотя, к примеру, Владимир Рыжков тоже был депутатом. Кстати, с ним я тоже знаком. Очень умный человек, деятельный.

«ВС»: Вас послушать, так почти все оппозиционеры у нас умные и деятельные, чуть ли не святые люди…

В.Г.: Нет. Знаете, есть убогие люди, которых называют святыми. К примеру, собор Василия Блаженного в Москве назван в честь юродивого. Так и здесь, очень много пены. Хотя вот я смотрел марш памяти Бориса Немцова, там очень много хороших людей было. Я ведь многих знаю. Там, например, были люди, которые сделали ваш закон «О средствах массовой информации». Только благодаря этому закону вы сейчас можете работать. Иначе вас давно бы слили. Кстати, попытки сделать этот закон таким, чтобы все журналисты были управляемыми, предпринимаются регулярно, а Немцов как раз был сторонником того, чтобы все было по закону.

«ВС»: Но в России всегда так было, при любой власти.

В.Г.: Нет, не было. В 1992 году, когда я стал президентом Мордовии, у меня зарплата была четыре тысячи рублей. А средняя заработная плата по региону составляла две с половиной тысячи. То есть губернаторская зарплата даже в два раза не превышала среднюю по региону! И только когда Россель ввел себе вместо четырех тысяч шестнадцать, его все спрашивали, как он смог это сделать. А он отвечал просто, у меня, говорит, парламент ручной, они взяли и установили мне эту зарплату. Понимаете, у Ельцина тогда зарплата была двенадцать тысяч рублей.

«ВС»: Как вы считаете, у сегодняшней оппозиции помимо постоянной критики власти есть возможности что-то сделать для страны? Ведь для того, чтобы орать на митингах, много ума не надо.

В.Г.: Ну их же не допускают до власти. У нас в стране сейчас построена вертикаль. А в вертикали каждый нижестоящий зависит от вышестоящего. Поэтому его главная задача - ублажить вышестоящего.

«ВС»: А вы не считаете, что Немцова не допускали во власть, потому что он активно тянул туда и свое окружение?

В.Г.: Знаете, про Немцова вообще нельзя сказать, что он хотел во власть. Он уже был во власти. И когда его оттуда выгнали, он создал свою партию.

«ВС»: Можете охарактеризовать Бориса Немцова в нескольких словах? Каким вы его запомнили?

В.Г.: Деловой, умный, смелый и свободный.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

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