В прошедшие выходные в Саранске состоялся юбилейный V Всероссийский фестиваль-конкурс современной хореографии «Новая Лиса». Придуманная в далеком 1998 году, «Лиса» и ныне успешно собирает на мордовской земле коллективы известных российских центров современной хореографии. География конкурса впечатляет: к нам приехали танцоры из Москвы, Пензы, Тюмени, Кирова, Саратова, Челябинска, Казани, Тольятти, а также коллективы из Беларуси. Максимально полно были представлены танцоры не только Саранска, но и краснослободские, рузаевские представители contemporary dance.

У жюри фестиваля в этом году появился новый председатель - молодой, симпатичный, бородатый. Им стал Денис Бородицкий - хореограф и художественный руководитель независимой танцевальной компании Boroditsky Dennis Dance Company (Москва). «Я впервые в Мордовии. Впервые в Саранске. Впервые на фестивале «Новая Лиса». Впервые председатель жюри. Интригующе! Желаю всем нам хорошей работы и лёгкого танца!» - приветствовал он представителей 23 хореографических коллективов, собравшихся на сцене университетского ДКИ в вечер открытия. «Не мельтеши…» - начал Бородицкий. «Танцуй, дыши!» - закончил конкурсный девиз веселый и босоногий хор танцоров.

И понеслось. Первую половину субботы заняла обширная конкурсная программа, а после шести начался вечер одноактных спектаклей Школы «Антре» и балета «Homo LuDance Company» (Саратов), «ТанцПространства» и «Солянки» (Киров), «Revolution dance» (Тольятти), «Performance Nezh Company» (г. Минск).

«Contemporary dance - искусство спонтанное, оно появляется тогда, когда словами всего, что с тобой происходит, не объяснишь, а молчать нет сил. Тогда ты отпускаешь тело, и оно говорит за тебя. Так начинается contemporary dance: формально напоминающий балет, по внутреннему напряжению - театр, а по ассоциативности - симфоническую музыку». Это мнение председателя жюри Дениса Бородицкого.

А мы добавим, что от остальных видов искусства современный танец отличается, пожалуй, еще и тем, что правила в нем не до конца прописаны, это такое редкое ныне искусство-лаборатория. И каждый в этой лаборатории творит в силу умений и таланта, каждый пытается самостоятельно нарыть свой философский камень. И у каждого свои инструменты. Кто-то из танцоров призывал на помощь свет, кто-то - текст песни. Кто-то обращался к классике, кто-то ловил ритм под Горана Бреговича.

На сцене Дворца культуры и искусств МГУ в эти дни в танце что только не выносили - цветы, ленты, шарфы, стулья, букеты цветов, клубки пряжи и даже самокат. Предметом искусства и партнером в движении мог стать обычный шуршащий пакет из супермаркета, как, например, было у кировчан, или книга, как у казанской «Филологини». Легко и искренне получалось у тех, кто был свободен - внутренне и внешне, кто готов смеяться и плакать над собой.

Когда наблюдаешь в программе фестиваля такую-то географию, то снобски настраиваешься пережидать родную провинцию и получить заряд от столичных команд. Но вы знаете, на взгляд не только зрителей, но и жюри, одними из самых искренних и тем подкупающих оказались ребята из нашего Краснослободска. За что им отдельное спасибо.

И еще. Для участников фестиваля «Новая Лиса» является не просто площадкой конкурсного состязания и взаимного обмена авторскими творческими наработками, но и отличной профессиональной школой. Кроме состязательной программы ежедневно в рамках фестиваля на базе Республиканской хореографической школы и университетского ДКИ признанные мэтры современной хореографии Денис Бородицкий (Москва), Эльвира Первова (Самара) и номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Владимир Голубев (Челябинск) проводили мастер-классы для постановщиков по формированию репертуарной политики, технике contemporary dance, «Партнерингу» и другим хореографическим хитростям. И свободных мест там не было. Как заметила бессменный директор танцевального форума Наталья Атитанова, «Новая Лиса» сумела сохранить правильный баланс конкурса и фестиваля: было что посмотреть и чему поучиться.

Но фестивальная «Лиса» не только способствует росту профессионального мастерства исполнителей и хореографов, развивающих стилистику танцевального искусства. Ей есть чем привлечь и внимание саранского зрителя к современной хореографии, чем удовлетворить эстетические запросы ценителей contemporary dance. Воскресным вечером в программе гала-концерта на сцене в Республиканском дворце культуры выступили призеры «Новой Лисы-2016», публика увидела фрагмент спектакля Дениса Бородицкого «Эмпатия», постановку Самарского театра танца «СКРИМ» «Игра для взрослых» и миниатюру «Имярек» Владимира Голубева.

За пару часов до этого жюри дало пресс-конференцию, на которой коротко делилось конкурсными впечатлениями. «Танец - это возможность высказаться. Это приглашение к разговору со зрителем. Это всегда дуэтность, диалог. Дайте зрителю возможность задуматься! Я против использования песенных фонограмм, против иллюстраций. Задавайте вопросы, не торопитесь давать ответы», - обратился к представителям танцевальных коллективов Денис Бородицкий. И чуть позже на сцене его танцоры из Boroditsky Dennis Dance Company наглядно показали, как языком тела можно высказывать самые тонкие движения человеческой души.

Свет, звук, тени, пластика - необычность «Эмпатии» от Бородицкого совсем не настораживала, а захватывала, как что-то уникальное, рождающееся здесь и сейчас. При слове «экспериментальный» обычно же не ждешь ничего хорошего. Экспериментальными методами только смертельно больные лечатся. Но герои «Эмпатии» на сцене снаружи были такие, какие мы - изнутри. И то редко, наедине с собою. Суметь же показать эти тайные глубины… Наверное, это и называется «современная хореография».

А победные итоги фестиваля-конкурса таковы. Лауреатами конкурсной программы 3 степени стали Илья Чабанов - солист Театра танца «S.mail» (г. Саранск) и Арина Кандрина - солистка Танцевального коллектив «Шаг» (г. Саранск). Лауреаты конкурсной программы 2 степени - Animals Dance Company GAREM (г. Казань) и Театр танца «Arбалет» (г. Саранск). Лауреатство первой степени у танцевального коллектива «Indigo» (г. Казань).

А Гран-при V Всероссийского фестиваля-конкурса современной хореографии «Новая Лиса-2016» завоевал танцевальный проект «Солянка» (г. Киров) за спектакль «Поток».

Наталья ГОРДЕЕВА