Все фракции Госсобрания РМ поддержали кандидатуру нового премьера Дмитрия Позднякова

Сегодня на сессии Госсобрания Мордовии было принято важное кадровое решение. Депутаты поддержали кандидатуру Дмитрия Позднякова, предложенную Главой республики Артёмом Здуновым на должность Председателя Правительства РМ.

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Ранее Дмитрий Александрович встретился со всеми фракциями и комитетами. В ходе заседания он ответил на вопросы депутатов. Все фракции Госсобрания РМ - «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия - Патриоты - за правду», поддержали его кандидатуру.

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По словам Главы Мордовии, Дмитрия Позднякова знают в республике как эффективного руководителя и успешного политика, который обладает разносторонним управленческим опытом.

«Дмитрия Александровича вы хорошо знаете, он родился и вырос в нашей республике. Самое главное, что Дмитрий Александрович молодой, но уже опытный и грамотный управленец. Значительную часть своей профессиональной деятельности он трудился в руководстве одного из самых успешных сельскохозяйственных холдингов республики – агрофирме «Норов». Не понаслышке знает и про модернизацию производства, инвестиционные программы, запуске новых инвестпроектов, открытии новых направлений сельхозпроизводства и реализации социально значимых инициатив. Нам крайне важно сейчас, зная объективные трудности, с которыми мы можем столкнуться, обеспечить должные и хорошие темпы нашего социально-экономического развития. Поэтому я считаю, что во главе правительства должен стоять человек-хозяйственник, с рачительным взглядом, понимающий финансовую дисциплину, умеющий работать с трудовыми коллективами», - сказал Артём Здунов.

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«Прежде всего, хотел бы выразить слова благодарности Главе Республики Мордовия Артёму Алексеевичу Здунову за высокое доверие. Я хорошо понимаю высокую меру ответственности на посту Председателя Правительства. В основе моей деятельности будет лежать Послание Главы республики Государственному Собранию, те вопросы, которые в нем затронуты. Это оздоровление финансового сектора, поддержка мобилизованных граждан и их семей, работа по увеличению собственных доходов региона, реализация программы социально-экономического развития, сохранение инвестиционной активности и привлекательности республики, обеспечение кадрами производств, работа в сфере здравоохранения и образования, строительство жилья и дорог, ЖКХ, благоустройства, развитие туристического потенциала региона», - отметил в ответном слове Дмитрий Поздняков.



