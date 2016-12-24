«Просто встретились, договорились. Денежку на бензин нашли. Ближе к ночи поехали», - рассказывают автоворы из Ульяновска, которые разгромили в Саранске полтора десятка машин.

Обчистили 15 автомашин

Информация о серии автомобильных погромов прокатилась по столице Мордовии в конце августа. Полтора десятка машин обчистили в Саранске едва достигшие совершеннолетия парни из Ульяновска. Начали криминальные гастролеры с Гожувской, а закончили свой набег на Лесной.

«30 августа мы приехали в город Саранск для кражи антирадаров и видеорегистраторов. Мы разбивали стекла и доставали видеорегистраторы и антирадары. После краж мы уехали обратно к себе в город», - говорит ульяновский организатор недружественного визита в Саранск.

Задержание

Первого из налетчиков на саранские авто задержали уже через два дня после серии краж. Дома у молодого человека нашли часть похищенного имущества. Сейчас он находится под стражей и, как водится, раскаивается в содеянном.

Остальных искали чуть дольше. Лидер группы и один из подельников были задержаны в родном Ульяновске. Когда полиция нагрянула по адресам проживания парней, один из них пытался скрыться - парень бежал от полицейских целый квартал.

Кто такие?

Всем задержанным по 18-19 лет. Отправиться в Саранск с криминальной целью ульяновские парни решили спонтанно, просто хотели по-легкому срубить деньжат. Сбывать «нажитое» имущество они договорились среди знакомых и местных таксистов. На «Авито» выкладывать объявления о продаже не рискнули, справедливо посчитав, что так проще всего спалиться.

Примечательно, что лидеру группы 19 лет, но он уже имеет судимость. Статья та же - «Кража». Все налетчики поддерживали приятельские отношения, но постоянного места работы не имели. Только один из них учился на автомеханика. Сейчас трое участников автомобильных краж задержаны, поиски четвертого нарушителя продолжаются.

Брифинг

Как не стать жертвой злоумышленников и уберечь свой автомобиль, обсудили на брифинге в МВД по РМ. Заместитель начальника отдела УУР МВД по РМ Максим Ситкин довел до присутствующих статистику автокраж. В этом году таких криминальных инцидентов стало больше - за 9 месяцев текущего года уже совершено 54 подобных преступлений. К примеру, в прошлом году их количество составило всего 24.

«Примерно в трети случаев злоумышленники воспользовались незапертыми дверьми, в 20 случаях подозреваемые разбивали стекла, в остальных - вскрывали замки. Предметами преступного посягательства в основном явились радар-детекторы, автомагнитолы, видеорегистраторы, а также личные вещи, перевозимые в автомобиле», - рассказал Максим Ситкин.

Анализ таких преступлений показал, что в основном автокражи совершаются ночью и чаще всего лицами в возрасте от 17 до 25 лет. Как правило, это безработные, студенты или ранее судимые.

«В первую очередь, нужно закрывать автомобиль и убирать автомобильные аксессуары. Прятать их в надежное место и пользоваться противоугонными системами», - посоветовали в МВД по РМ.

Сел и уехал

Буквально пару дней назад в республике произошел весьма курьезный случай. Мужчина лишился автомобиля по собственной глупости. Он подъехал к магазину и, забежав в него ненадолго, не просто не закрыл свое транспортное средство, но и оставил в нем ключи зажигания, документы и деньги. Этим обстоятельством не преминул воспользоваться проходящий мимо ранее судимый товарищ. Он открыл дверь машины, сел и уехал. Полный бак бензина и алкоголь, найденный в машине, сделали его день весьма насыщенным. На радостях угонщик поехал кататься, однако не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП автомобиль сгорел.