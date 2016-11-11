ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЧЕРЕДЫ ПОРАЖЕНИЙ ПРЕДСТОИТ "МОРДОВИИ" В ХИМКАХ

В субботу 19 ноября главная команда республики проводила свой заключительный домашний матч в текущем году. Хабаровский СКА, обыгранный в первом круге на выезде с роскошным счетом 3:1, приехал в Саранск в статусе команды, совершающей головокружительный турнирный взлет. Старт первенства для подопечных Александра Григоряна абсолютно не задался - вплоть до 6-го тура амурским «армейцам» никак не удавалось выиграть. Однако сейчас эта команда в призовой «тройке» и вместе с красноярским «Енисеем» претендует на роль главного откровения сезона.

К большому сожалению, повернуть игру в нужное для себя русло у «Мордовии» так и не получилось. Дебют матча очень напомнил предыдущий домашний поединок с «Тосно». Десятью днями ранее роковыми стали 9-я и 18-я минуты, при этом счет 0:2 так и остался гореть на табло вплоть до финального свистка. В этот раз голы в саранские ворота влетели на 9-й и 14-й минутах (после розыгрыша штрафного и углового соответственно), и вновь результат матча остался тем же. Слишком солидной вышла фора, предоставленная сопернику, чтобы рассчитывать на положительный исход. Статистика беспристрастна: во втором круге, начавшемся 5 ноября, команда угодила в череду поражений. Неудачи преследуют подопечных Дмитрия Черышева вот уже в четырех матчах подряд.

26 ноября на стадионе «Родина» в Химках «Мордовии» предстоит сыграть заключительный матч. По времени начала он станет последним в 2016 году не только для «красно-бело-синих» и «кентавров», но и в целом в ФНЛ. «Химки», получившие 6 августа на «Старте» пять безответных оплеух, имеют волнующую домашнюю статистику. В родных стенах подопечные Александра Ирхина, если не брать в расчет кубковые матчи, не проигрывают вот уже два года. Судить эту встречу будет бригада рефери во главе с москвичом Алексеем Матюниным. Саранские болельщики наверняка не забыли, что именно он обслуживал майский матч с «Анжи» в Каспийске, фактически предрешивший исход борьбы за выживание в Премьер-лиге. Искренне верим, что в этот раз служители футбольной фемиды не допустят грубых ошибок.