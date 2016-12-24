В пресс-центре Мордовии обсудили рейтинги партий и прогнозы итогов выборов

В республиканском пресс-центре 7 сентября прошел «круглый стол», на котором обсужден доклад «Кульминация избирательной кампании 2021 года: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов». Он представлен в МИА «Россия сегодня» и активно обсуждается экспертами в регионах страны. В дискуссии участвовали представители Общественной палаты РМ, МГУ имени Н.П.Огарева, Союза журналистов РМ, главные редакторы СМИ.

«По данным социологов, процент жителей России, планирующих прийти на избирательные участки, превышает 50 процентов. Это заметно больше, чем в начале года. Люди понимают, что конкуренция на выборах всех уровней растет, на них представлены известные и новые политические партии и кандидаты, самовыдвиженцы.

Наиболее высокий рейтинг у партии «Единая Россия», стабильные показатели у ЛДПР и партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Эксперты отмечают некоторое снижение поддержки КПРФ. Анализируя эти данные, можно предположить, что «Единая Россия» получит более 300 мандатов в Государственной Думе, сохранив тем самым конституционное большинство. Как будет развиваться ситуация в нашей республике, какие будут результаты у нас через две недели?» - открыл дискуссию заместитель председателя Общественной палаты РМ Олег Каштанов.

«Сейчас избиратели Мордовии ощущают достаточно высокий уровень свободы волеизъявления. При этом они изначально доверяют партиям, уже проявившим себя в конкретных делах. В республике традиционно высокие результаты у «Единой России». Кроме того, надежды на улучшение качества жизни люди связывают с новым лидером Артёмом Здуновым. Он претендует на должность Главы РМ и возглавляет территориальные группы «Единой России» на выборах в Госдуму и Госсобрание РМ.

Заметное количество избирателей также традиционно голосует за КПРФ и ЛДПР. И на протяжении многих избирательных кампаний борьба за симпатии граждан идет между этими политическими силами. Думаю, что так будет в этот раз: «Единая Россия» получит в Госсобрании РМ большинство мест. Вторую строчку займет КПРФ, третью и четвертую ЛДПР и «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду». Такие же результаты будут и на федеральном уровне», - отметил главный редактор газеты «Юлдаш» Камиль Тангалычев.

Новым политическим игрокам, по его мнению, не хватает в республике известности. Однако при должной работе у них будут шансы в следующие избирательные циклы.

Заведующий кафедрой социологии и социальной работы МГУ имени Н.П.Огарева Сергей Полутин дал свой прогноз результатов выборов на федеральном и региональном уровнях: «Прежде всего есть несомненный лидер – «Единая Россия». Думаю, что партия наберет больше 60 процентов голосов. Второе место займет «левый блок». В первую очередь, это Коммунистическая партия Российской Федерации. Предположу, что левые наберут более 20 процентов голосов», - полагает эксперт.

«Системная политическая деятельность, на мой взгляд, происходит только у правящей партии. Ее оппоненты хотят получить власть, образно говоря, выиграв ее в лотерею. Так не бывает: за власть нужно сражаться не только во время избирательных кампаний, а проводить качественную и ежедневную работу», - заявил председатель Союза журналистов РМ Владимир Назаров.

Среди ярких трендов на региональном уровне - предметная работа кандидатов в социальных сетях и создание материалов для целевой аудитории.

«Одна из партий опубликовала в нашей газете агитационные материалы, специально переведенные на эрзянский язык. Пожалуй, это произошло впервые за долгие годы», - рассказала главный редактор «Эрзянь правды» Марина Девятова.

В конце встречи участники «круглого стола» отметили, что избирательная кампания в республике проходит без использования грязных или спорных технологий, как это есть в некоторых других регионах.