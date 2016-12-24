И.о. директора историко-социологического института Мордовского госуниверситета назначен Станислав Мальченков

С 1 августа 2025 года исполняющим обязанности директора историко-социологического института Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва назначен Станислав Мальченков.

Станислав Александрович окончил историко-социологический институт МГУ им. Н. П. Огарёва с отличием в 2005 году по специальности «Регионоведение». В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию по истории, а в 2022 году — докторскую по философии.

Свою профессиональную деятельность в университете начал с должности старшего лаборанта, далее работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом. В настоящее время Станислав Мальченков - профессор кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения. Также является преподавателем истории и обществознания в Лицее МГУ им. Н. П. Огарёва.

Автор около 100 научных и учебно-методических работ, среди которых 6 монографий и 7 учебно-методических пособий.

Известен широкой аудитории как участник популярных интеллектуальных телеигр: одержал несколько побед в программе «Своя игра» на телеканале НТВ и входил в состав «Золотой девятки» — лучших игроков проекта.

«Историко-социологический институт зарекомендовал себя как важнейший центр социально-гуманитарной науки и образования в Республике Мордовия. На своем посту я планирую сохранять накопленные традиции и развивать институт в соответствии с вызовами и требованиями цифровой эпохи», — подчеркнул Станислав Мальченков.