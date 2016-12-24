Президент России отметил добросовестный труд механизатора из Мордовии

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено механизатору общества с ограниченной ответственностью «Агропромсервис» Вячеславу Константиновичу Караченкову.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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