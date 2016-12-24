В Мордовии 29 апреля состоится открытие мемориального комплекса «Сурский рубеж»

Репортер

29 апреля в Больших Березниках состоится открытие мемориального комплекса «Сурский рубеж», посвященного героическому подвигу наших земляков - строителей оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны.

В честь открытия для гостей подготовлена фестивальная программа, на которую приглашаются все желающие.

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