В Саранске опубликовали график дезинфекционной обработки мест массового отдыха

«Храм должен быть в душе, в нашем обществе»
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
Как сообщает городская Администрация, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства будет выполнена обработка от клещей, грызунов и комаров участков парков, мест массового отдыха и водных объектов в городском округе.
Следует учесть, что даты проведения дезинфекционных мероприятий могут изменяться в связи с погодными условиями.
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В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
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