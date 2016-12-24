В Саранске опубликовали график дезинфекционной обработки мест массового отдыха

Наш город

Как сообщает городская Администрация, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства будет выполнена обработка от клещей, грызунов и комаров участков парков, мест массового отдыха и водных объектов в городском округе.

Следует учесть, что даты проведения дезинфекционных мероприятий могут изменяться в связи с погодными условиями.

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