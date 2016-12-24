В Саранске прошел межрегиональный фестиваль «Робомастер»

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
22 апреля в Саранске уже в пятый раз прошел межрегиональный фестиваль инженерного творчества «Робомастер». В нем приняли участие боле двухсот подростков в возрасте от 9 до 16 лет из Мордовии, Пензенской и Нижегородской областей, а также Республики Марий Эл.
Ребята соревновались по 9 робототехническим направлениям, включая 3D-моделирование, управление моделями и даже бойцовские поединки роботов в дисциплине «Сумо».
Победители межрегионального фестиваля отправятся на международные соревнования, которые пройдут осенью в Санкт-Петербурге.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В Мордовии чествовали работников сферы культуры
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей