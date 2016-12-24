Артём Здунов принял участие в заседании Совета и Комитета ветеранов Мордовии

22 апреля Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в торжественном мероприятии Совета и Комитета ветеранов РМ. Заседание было посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Нашим Президентом 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. В нашей республике дополнительно проходят мероприятия в рамках Года исторической памяти, - сказал руководитель региона. - Почти 250 тысяч наших земляков ушли на фронт и каждый второй не вернулся. Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто защитил и спас от фашизма нашу Родину, принес мир всем народам».

Память погибших в годы Великой Отечественной войны и бойцов, не вернувшихся с полей специальной военной операции, почтили минутой молчания.

Артём Здунов подчеркнул, что одна из главных задач сейчас – окружить заботой каждого ветерана, обеспечить им достойные условия жизни. Эта работа ведется не только органами власти, учреждениями здравоохранения и социальной защиты, но и ветеранскими организациями.

В преддверии 9 мая в Мордовии запланирован целый комплекс мероприятий. Одно из главных – масштабный героико-патриотический спектакль «На безымянной высоте», в котором задействованы почти 3 тысячи участников. Также пройдут традиционные акции «Без срока давности», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти» и «Парад у дома ветерана».

Традиционно ветеранским организациям принадлежит ключевая роль в сохранении воинской славы и трудовых традиций. Свой вклад они внесли и в создание мемориального комплекса в память о трудовом подвиге строителей Сурского оборонительного рубежа. Его открытие состоится в конце апреля.

«Наша общая задача – усилить работу по пропаганде исторических знаний, нравственных ценностей и духовных основ нашей молодежи. Это новое качество просветительской, разъяснительной работы с подрастающим поколением имеет для нас принципиальное значение. Мы действуем совместно, единым идеологическим фронтом. Ваш опыт бесценен! - отметил Глава Мордовии. – Надеюсь на наше полное взаимопонимание и дальнейшее взаимодействие в решении стоящих перед страной и республикой задач».

Руководитель региона пригласил всех участников заседания на мероприятия, приуроченные к Дню Победы, и вручил высокие награды.

Важность работы ветеранского сообщества отметил Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин: «Вы своим примером показываете молодежи, как быть патриотом своей большой и малой родины. И это дает существенные результаты!»

Сенатор Российской Федерации, председатель Ассоциации финно-угорских народов России Петр Тултаев подчеркнул стойкость поколения нынешних ветеранов и их стремление к достижению целей. «С самого раннего возраста ваше поколение знало цену труду и слову «надо»! Благодаря этому развивалась и крепла наша страна! За добросовестный труд и верность Отчизне – низкий вам поклон!»

Председатель республиканского Совета и Комитета ветеранов Иван Цыганок рассказал участникам заседания о работе общественной организации, важнейшую часть которой занимает воспитание молодого поколения, возрождение кадетского движения.

«Мы постоянно работаем над увековечиванием исторической памяти, сделан большой вклад в то, чтобы люди помнили о подвиге строителей Сурского рубежа. Спасибо Главе республики за высокую оценку труда ветеранов Мордовии, - сказал Иван Цыганок. - Мы поколение, которое спасло мир от фашизма. Это дело сейчас продолжают наши потомки!»

В ходе заседания был дан старт эстафете патриотических дел ветеранов Мордовии «Победе не меркнуть – традициям жить!», посвященной 80-й годовщине Великой Победы. Она продлится до ноября текущего года.