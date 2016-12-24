Жителям Мордовии напомнили о правилах безопасности при обнаружении БПЛА

18 апреля в пресс-центре республики рассказали о правилах безопасности при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Председатель Государственного комитета по ГО и ЧС Мордовии Андрей Наумов и заместитель начальника Главного управления - начальник управления гражданской обороны и защиты населения МЧС Мордовии Юрий Белоуско рассказали, как правильно реагировать в подобных ситуациях и какие действия нужно предпринимать.

В случае обнаружения беспилотника не нужно паниковать и следует немедленно позвонить по номеру 112.

При активности БПЛА, находясь на открытой местности, нужно найти ближайшее укрытие: подвалы и цокольные этажи жилых домов, капитальных зданий и сооружений, в том числе расположенных на территориях предприятий (организаций).

В квартирах нужно отойти от окон в безопасное место - коридор или ванную комнату.

При возникновении угрозы атаки БПЛА на территории региона возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета). Голосовая связь при этом будет функционировать в обычном режиме.

Рекомендуется завести «тревожный чемоданчик», в котором нужно держать важные документы в непромокаемой упаковке, воду и продукты первой необходимости, предметы гигиены, минимальный набор одежды, медицинскую аптечку, мобильный телефон с портативным зарядным устройством и денежные средства.

Кроме того, специалисты напомнили о запрете распространения информации, в том числе фото- и видеоматериалов с мест совершения преступлений террористической направленности, введенном Оперативным штабом Мордовии, так как это может послужить ориентиром для вражеских сил.