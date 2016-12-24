В акции «Ура Победе!» приняли участие уже 12,5 миллиона человек

С 25 февраля по 15 мая абоненты могут бесплатно позвонить на номер 1945 и, в частности, прослушать ежедневные сводки Совинформбюро в исполнении диктора Юрия Левитана.

Около 12,5 миллиона человек уже поучаствовали во всероссийской мобильной акции «Ура Победе!» от операторов связи при поддержке Минцифры России, сообщило министерство.

В период с 25 февраля по 15 мая абоненты могут позвонить на номер 1945 и совершить определённые действия, связанные с событием. Звонок на номер бесплатен, как и все предоставляемые сервисы.

Граждане могут прослушать ежедневные сводки Совинформбюро в исполнении диктора Юрия Левитана, установить на рингтон такие композиции, как «Тёмная ночь» и «Катюша», а также получить ссылку для загрузки логотипа 80-летия Победы.

Источник: https://may9.ru.