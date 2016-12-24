В Саранске 21 апреля завершится отопительный сезон

Соответствующее Постановление подписано в городской Администрации. При этом уточняется, что с 21 апреля прекращается подача теплоснабжения в объекты социальной сферы города, а также многоквартирные и жилые дома, где тепловая энергия для нужд отопления помещений подается по сети централизованного теплоснабжения.