В Саранске 21 апреля завершится отопительный сезон

Наш город

Соответствующее Постановление подписано в городской Администрации. При этом уточняется, что с 21 апреля прекращается подача теплоснабжения в объекты социальной сферы города, а также многоквартирные и жилые дома, где тепловая энергия для нужд отопления помещений подается по сети централизованного теплоснабжения.

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