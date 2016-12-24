Жители Мордовии с начала года получили 559 сертификатов федерального материнского капитала

С начала 2025 года по сведениям, поступившим от органов ЗАГС, региональное отделение Соцфонда проактивно оформило для жителей республики 559 сертификатов федерального материнского капитала.

Беззаявительный формат предусматривает оформление электронного документа, который мама получает в личном кабинете на портале Госуслуг. Там же семья может дистанционно распоряжаться маткапиталом и контролировать остаток средств.

Сразу после получения сертификата его средства можно использовать на погашение ипотечного кредита, оплату детского сада, на получение ежемесячной выплаты на детей до 3 лет и компенсацию стоимости товаров и услуг для детей с инвалидностью.

Улучшить жилищные условия без привлечения кредитных средств, оплатить обучение ребенка, а также направить средства на накопительную пенсию мамы (в некоторых случаях - папы), можно только после достижения трехлетнего возраста ребенка, с рождением которого семья получила право на сертификат.

В Мордовии первый сертификат на материнский капитал был выдан 18 лет назад - в марте 2007 года. Тогда размер государственной поддержки семей с двумя детьми составлял 250 тысяч рублей. В 2025 году его сумма на первого ребенка составляет 690 266 рублей. При рождении второго семья получает доплату в размере 221 895 рублей.

Если до появления второго или любого следующего ребенка права на материнский капитал не было либо он не оформлялся, семья имеет право на сумму 912 162 рубля.