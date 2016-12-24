Владимир Быков избран Главой Администрации городского округа Саранск

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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
В столице Мордовии на сессии саранского горсовета его кандидатуру поддержали народные избранники.
Напомним, что с лета 2024 года Владимир Быков возглавлял городское руководство в качестве временно исполняющего полномочия Главы Администрации городского округа Саранск. Теперь приставка врип осталась в прошлом.
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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
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