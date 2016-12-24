Студенты Мордовии стали призерами Суперфинала ПФО по баскетболу 3х3 среди команд вузов

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
В Нижнем Новгороде прошел Суперфинал Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд высших учебных заведений. В нем приняли участие команды девушек и юношей из всех 14 регионов округа, ставшие победителями отборочных соревнований. В региональных отборах участвовали свыше 5,5 тысяч студентов вузов ПФО.
На площадке собрались сильнейшие представители своих регионов и показали отличный уровень игры. Места в Суперфинале распределились следующим образом:
Юниорки:
1 - Самарская область
2 - Пермский край
3 - Республика Башкортостан
…
6 - Республика Мордовия (СКИ РУК)
Юниоры:
1- Республика Марий Эл
2 - Пермский край
3 - Республика Мордовия (МГУ им. Н.П.Огарева).
Соревнования среди студентов вузов проводятся по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
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