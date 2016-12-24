Студенты Мордовии стали призерами Суперфинала ПФО по баскетболу 3х3 среди команд вузов

В Нижнем Новгороде прошел Суперфинал Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд высших учебных заведений. В нем приняли участие команды девушек и юношей из всех 14 регионов округа, ставшие победителями отборочных соревнований. В региональных отборах участвовали свыше 5,5 тысяч студентов вузов ПФО.

На площадке собрались сильнейшие представители своих регионов и показали отличный уровень игры. Места в Суперфинале распределились следующим образом:

Юниорки:

1 - Самарская область

2 - Пермский край

3 - Республика Башкортостан

…

6 - Республика Мордовия (СКИ РУК)

Юниоры:

1- Республика Марий Эл

2 - Пермский край

3 - Республика Мордовия (МГУ им. Н.П.Огарева).



Соревнования среди студентов вузов проводятся по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.