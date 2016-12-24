В Саранске досрочно завершили реконструкцию канализационных сетей на Юго-Западе

По информации городской Администрации, в связи с оперативным завершением работ по монтажу трубопровода на пересечении улиц Московская – Республиканская, с 4 апреля открывается автомобильное движение и разрешается стоянка транспортных средств на данном участке.

Соответственно, с 7 апреля по ул. Московской возобновится и движение общественного транспорта.

Автобусные маршруты №№3, 8, 19, 20, 22, 24, 28, 35, 45 вместо улицы Серова будут осуществлять движение по ул. Московская с выходом на ул. А. Невского.

По маршруту №15 перевозку пассажиров вместо автобусов, как и прежде будут осуществлять троллейбусы с движением также по ул. Московская и далее по действующему маршруту.

По маршруту №14 перевозку пассажиров вместо троллейбусов снова будут осуществлять автобусы, которые будут следовать по прежнему маршруту до СИС.

К 7 апреля будут возвращены на прежнее место и остановочные павильоны.