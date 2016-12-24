В Саранске благоустроят территорию рядом со сквером по ул. Гожувской

Такое решение было принято по итогам личного прием граждан, проведенного временно исполняющим полномочия главы городского округа Саранск Владимиром Быковым.

По информации мэрии, обращения жителей на приеме касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городского округа и социальных вопросов.

По окончании приема состоялось выездное совещание на общественной территории по ул. Гожувской. Она была благоустроена в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На площади была обновлена сцена, установлена современная детская площадка и обустроена локация для спокойного отдыха.

Жители района обратились к Владимиру Быкову с просьбой рассмотреть вопрос благоустройства прилегающей к скверу территории. В результате, было принято решение провести здесь генеральную уборку, вместе с инициативными жителями организовать у сцены высадку зеленых насаждений и сделать отсыпку асфальтогранулятом образовавшихся тропинок, по которым привыкли ходить горожане.