В Саранске благоустроят территорию рядом со сквером по ул. Гожувской

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Такое решение было принято по итогам личного прием граждан, проведенного временно исполняющим полномочия главы городского округа Саранск Владимиром Быковым.
По информации мэрии, обращения жителей на приеме касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городского округа и социальных вопросов.
По окончании приема состоялось выездное совещание на общественной территории по ул. Гожувской. Она была благоустроена в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На площади была обновлена сцена, установлена современная детская площадка и обустроена локация для спокойного отдыха.
Жители района обратились к Владимиру Быкову с просьбой рассмотреть вопрос благоустройства прилегающей к скверу территории. В результате, было принято решение провести здесь генеральную уборку, вместе с инициативными жителями организовать у сцены высадку зеленых насаждений и сделать отсыпку асфальтогранулятом образовавшихся тропинок, по которым привыкли ходить горожане.
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