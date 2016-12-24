В Мордовии у 19 тысяч жителей республики проиндексированы социальные пенсии

С 1 апреля отделение Социального фонда России по Республике Мордовия проиндексировало социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению на 14,75%. Сообщается, что повышение выплат коснулось 19 тысяч человек. Пенсия за апрель поступит получателям уже в проиндексированном размере.

Социальные пенсии получают граждане, которые по разным причинам не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии по старости. Данный вид пенсии полагается нескольким категориям, включая людей с инвалидностью и детей, оставшихся без попечения родителей. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, людям, получившим инвалидность в результате военных действий, а также жертвам радиационных аварий и членам их семей.

После проведенной индексации размер социальных пенсий в республике увеличился в среднем на 2 тысячи рублей. Так, например, у инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов пенсия выросла на 2,7 тысячи рублей и теперь составляет свыше 21,1 тысячи рублей.

От размера социальных пенсий зависит и величина дополнительного материального обеспечения, поэтому она тоже выросла с 1 апреля. Дополнительное материальное обеспечение полагается отдельным категориям граждан, а именно: за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, Героям Российской Федерации, гражданам, награжденным орденом Ленина, орденом Трудовой Славы 3-х степеней, лауреатам Государственных премий Российской Федерации, специалистам ядерного оружейного комплекса.

Апрельская индексация не относится к страховым пенсиям по старости — они были проиндексированы с начала года на 9,5%.