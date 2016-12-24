Поздравление Главы Республики Мордовия с праздником Ураза-байрам

Уважаемые мусульмане Республики Мордовия!

Поздравляю вас с праздником Ураза-байрам!

Этот светлый день символизирует не только завершение священного месяца Рамадан, но и стремление всегда делать добрые дела, сострадать и помогать ближнему.

Наш Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что Мордовия - один из лучших примеров многонациональной республики. Такая высокая оценка стала возможной, в том числе и благодаря огромному вкладу мусульман региона в укрепление межнациональной и межконфессиональной дружбы.

Благодарю мусульманскую общину за большую благотворительную работу, поддержку наших парней на передовой, оказание помощи семьям защитников Родины и жителям братских регионов.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и процветания. Пусть этот праздник станет началом новых свершений и успехов!

Глава Республики Мордовия А. Здунов