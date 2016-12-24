Поздравление Главы Республики Мордовия с праздником Ураза-байрам

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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
Уважаемые мусульмане Республики Мордовия!
Поздравляю вас с праздником Ураза-байрам!
Этот светлый день символизирует не только завершение священного месяца Рамадан, но и стремление всегда делать добрые дела, сострадать и помогать ближнему.
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
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