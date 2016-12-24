Главой Лямбирского района избран Александр Белокосов

В Лямбирском районе 26 марта состоялась очередная сессия совета депутатов. В ее работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, члены регионального Правительства, депутаты, общественность Лямбирского района.

Основным в повестке сессии стал вопрос об избрании главы муниципального образования. Конкурс на замещение должности был объявлен в феврале текущего года, за это время было подано три заявки. Кандидатами стали: Александр Белокосов, Олег Никишанин и Алексей Цилин. Все претенденты прошли отбор конкурсной комиссии и были допущены до голосования.

В ходе голосования депутат Денис Шамаев обратился к коллегам. «Предлагаю поддержать кандидатуру Александра Владимировича Белокосова. Он имеет неоценимый опыт, за время, пока он исполняет обязанности главы района, зарекомендовал себя трудолюбивым, исполнительным, продемонстрировал управленческие навыки. Сегодня нам нужны грамотные и порядочные коллеги, которые готовы отвечать на поставленные обществом вызовы».

От имени депутатского корпуса Максут Сайфулов также высказался в поддержку кандидатуры Александра Белокосова: «За период исполнения им обязанностей главы показал себя исключительно с хорошей стороны. Он принимал объективные решения, проявлял взвешенный подход к каждой ситуации. Трудолюбивый, как человек, и крайне ответственный, как руководитель. Считаю, что он справится с обязанностями руководителя района».

Открытым голосованием депутаты единогласно избрали Александра Белокосова главой Лямбирского района сроком на пять лет. Новый руководитель родился в Саранске, большую часть своей трудовой деятельности служил в органах внутренних дел. В дальнейшем занимал руководящие должности в Администрации Главы РМ, с февраля текущего года исполнял обязанности главы Лямбирского района. Женат, воспитывает троих детей.

Артём Здунов поздравил вновь избранного главу с назначением и пожелал успехов в работе. «Это большая честь, но и большая ответственность. Лямбирский район большой и самый многонациональный в нашей республике. Прошу об этом всегда помнить», - сказал он.

Глава Мордовии обозначил основные направления, по которым предстоит работать. В первую очередь уделять повышенное внимание ветеранам Великой Отечественной войны, участниками СВО и членам их семей.

Новому руководителю необходимо сосредоточиться на модернизации жилищного фонда, ЖКХ - в этом помогут регулярные объезды района. «Следите за этим лично. То, что волнует людей, требует первоочередного внимания в районе, - обращайте на это внимание», - подчеркнул Артём Здунов.

По мнению Главы республики, обязательно нужно выстроить работу по привлечению инвестиций и поддержке МСП, поработать над увеличением собственных доходов бюджета. Эти средства - важная составляющая для проведения благоустройства территорий. В районе за последнее время на 25 % сократилось количество объектов недвижимости, не имеющих правообладателя. Но осталось еще больше 15 тысяч таких объектов. Каждый из них - это источник налогов. Район в этой работе пока в красной зоне - 17 место. С отставанием от плана идет и постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости. Большой инвестпроект федерального уровня на территории района - новый полигон для ТКО. «Горение свалок должно уйти в прошлое», - отметил Глава Мордовии.

Существенное внимание предстоит уделить ремонту дорог, созданию на территории района пункта весового контроля для большегрузов, обновлению сетей водоснабжения, износ которых в районе составляет 95 %. Эта работа будет вестись во взаимодействии с министерством энергетики и ЖКХ. Социальная сфера - одно из важнейших направлений. Это ремонт школ и домов культуры, учреждений здравоохранения, создание ФАПов в населенных пунктах района.

«Если вы подойдете со свойственной вам дисциплиной, ответственностью, все у вас получится! Мы вас поддержим», - напутствовал Артём Здунов.

Александр Белокосов поблагодарил за оказанное ему доверие. «Служить буду честно, добросовестно, для достижения положительных результатов! Исполняя обязанности главы района, успел погрузиться в проблематику, поэтому знаю направления, по которым предстоит поработать в первую очередь, приложить к решению задач максимальные усилия. Искренне уверен, что у нас все получится!»