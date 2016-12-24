Президент России наградил 12 жителей Мордовии

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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:
- мастер участка производства Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Вячеслав Петрович Костькин
- машинист автогрейдера Чамзинского дорожного ремонтно-строительного управления структурного подразделения акционерного общества «Мордовавтодор» Валерий Николаевич Глушенков.
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено:
- первому заместителю главы Атяшевского муниципального района по экономике – начальнику финансового управления администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия Марии Семеновне Алешиной.
Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждены:
- глава Редкодубского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия Виктор Викторович Адушкин
- глава Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия Светлана Николаевна Герасимова
- наладчик технологического оборудования цеха № 20 акционерного общества «Орбита» Республики Мордовия Николай Александрович Косырев.
Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
- мастеру цеха хлебопекарного предприятия индивидуального предпринимателя Екатеринина Петра Александровича Валентине Владимировне Артюшкиной
- главе администрации Пролетарского района городского округа Саранск Республики Мордовия Александру Александровичу Кузьмину
- главному ветеринарному врачу общества с ограниченной ответственностью «Нива» Республики Мордовия Владимиру Дмитриевичу Паракшину.
Распоряжением Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена:
- врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Республиканский гериатрический центр» Марина Александровна Меньшойкина.
Распоряжением Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
- врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Атяшевская районная больница» Любови Григорьевне Елеськиной
- педагогу-психологу государственного казенного учреждения социального обслуживания Республики Мордовия «Ельниковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Надежде Ивановне Большаковой.
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