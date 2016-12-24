Президент России наградил 12 жителей Мордовии

Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

- мастер участка производства Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Вячеслав Петрович Костькин

- машинист автогрейдера Чамзинского дорожного ремонтно-строительного управления структурного подразделения акционерного общества «Мордовавтодор» Валерий Николаевич Глушенков.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено:

- первому заместителю главы Атяшевского муниципального района по экономике – начальнику финансового управления администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия Марии Семеновне Алешиной.

Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждены:

- глава Редкодубского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия Виктор Викторович Адушкин

- глава Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия Светлана Николаевна Герасимова

- наладчик технологического оборудования цеха № 20 акционерного общества «Орбита» Республики Мордовия Николай Александрович Косырев.

Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

- мастеру цеха хлебопекарного предприятия индивидуального предпринимателя Екатеринина Петра Александровича Валентине Владимировне Артюшкиной

- главе администрации Пролетарского района городского округа Саранск Республики Мордовия Александру Александровичу Кузьмину

- главному ветеринарному врачу общества с ограниченной ответственностью «Нива» Республики Мордовия Владимиру Дмитриевичу Паракшину.

Распоряжением Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена:

- врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Республиканский гериатрический центр» Марина Александровна Меньшойкина.

Распоряжением Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

- врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Атяшевская районная больница» Любови Григорьевне Елеськиной

- педагогу-психологу государственного казенного учреждения социального обслуживания Республики Мордовия «Ельниковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Надежде Ивановне Большаковой.