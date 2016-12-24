Поздравление Главы Мордовии с Днём работника культуры

Уважаемые деятели культуры и искусства Мордовии!

Вы наполняете жизнь яркими эмоциями, создаете атмосферу, благодаря которой формируются основополагающие ценности и нравственные ориентиры, прививается любовь к родной земле и крепнет связь между поколениями.

Вместе мы создаем в отрасли современную инфраструктуру: открываем школы искусств и модельные библиотеки, современные дома культуры и сельские клубы. Включаемся в нацпроект «Семья» и программу «Земский работник культуры», развиваем новое для Мордовии направление – киноиндустрию.

Профессиональные и самодеятельные коллективы, художники, скульпторы, мастера декоративно-прикладного творчества стали визитной карточкой нашего края. Ни одно масштабное мероприятие не обходится без вашего участия. Благодарю каждого из вас за поддержку защитников Родины! Песня помогала победить нацизм в годы Великой Отечественной, помогает и сейчас.

Спасибо вам, друзья, за искреннее служение малой родине и великой России! От всей души желаю вам счастья, добра и новых творческих успехов!

Глава Республики Мордовия А. Здунов