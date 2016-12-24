В Саранске с 23 марта откроют движение по низководному мосту через реку Инсар

Комплексное развитие сельских территорий
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
Об этом сообщила Администрация города. Уровень воды в реке в настоящее время соответствует нормам.
Сотрудники муниципального учреждения уберут блоки на улице Рабочей и снимут знаки ограничения движения.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов