В Саранске с 23 марта откроют движение по низководному мосту через реку Инсар

Наш город

Об этом сообщила Администрация города. Уровень воды в реке в настоящее время соответствует нормам.

Сотрудники муниципального учреждения уберут блоки на улице Рабочей и снимут знаки ограничения движения.

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