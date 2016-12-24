Огарёвцы покорили Индию своими талантами

20 марта в МГУ им. Н.П. Огарёва прошла пресс-конференция, посвященная итогам гастролей творческих коллективов вуза по Индии. В ней приняли участие ректор университета Дмитрий Глушко, директор института национальной культуры Елена Антипкина, директор Дворца культуры и искусств Наталья Атитанова и студент института национальной культуры Роман Евстифейкин. Они рассказали о том, как прошла поездка, поделились впечатлениями и планами.



С 2 по 19 марта МГУ им. Н.П. Огарёва представил уникальную концертную программу «Россия-Индия: культура объединяет» в 5 крупных индийских городах: Ченнаи, Хайдарабаде, Бангалоре, Нью-Дели, Махендрагархе. Она была посвящена 25-летию стратегического партнерства и 15-летию особо привилегированного сотрудничества Россией и Индией.

Всего в гастролях по Индии приняли участие творческие коллективы Института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарёва в количестве 25 человек.

Выступления артистов из Мордовского госуниверситета собрали более 5100 тысяч зрителей. Каждый из шести концертов прошел с аншлагом. Самым массовым по количеству зрителей стало выступление в вузе-партнере МГУ им. Н.П. Огарёва — университете SRM в Ченнаи.

Открытие фестиваля состоялось в Русском доме в Ченнаи, который посетили ректор Мордовского государственного университета Дмитрий Глушко, генеральный консул России в Ченнаи Валерий Ходжаев и директор Российского центра науки и культуры Александр Додонов. В Нью-Дели концерт посетил чрезвычайный и полномочный посол России в Индии Денис Алипов.

В концертной программе студенты МГУ им. Н.П. Огарёва представили образцы русской и мордовской культуры: от классических балетных и оперных номеров до душевных народных песен и зажигательных танцев. Особую изюминку представлениям придала демонстрация коллекции национальных костюмов, созданных студентами университета и отражающих богатое культурное наследие Мордовии.

Индийские зрители с восторгом приняли классические и народные номера артистов. А соотечественники, проживающие в Индии, с особым трепетом благодарили за исполнение песен.

В Ченнаи произошел удивительный момент культурного сближения: студенты университета SRM вместе с российскими артистами спонтанно исполнили знаменитую «Катюшу» прямо на улицах города, став символом дружбы между народами России и Индии. В городе Бангалор выступление российских артистов также закончилось массовым исполнением песни «Катюша» и танцевальным флешмобом «Калинка».

Гастроли Мордовского госуниверситета прошли при поддержке партнеров — Посольства России в Индии, Русского дома в Ченнаи, Русского дома в Нью-Дели, и компании New Era Education.

Особую финансовую поддержку оказал генеральный индустриальный партнер МГУ им. Н.П. Огарёва – Группа компаний «Талина».

К пресс-конференции по видеосвязи присоединился и заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов. «Коллеги, хочу сказать вам огромное спасибо от Россотрудничества, которое отвечает за гуманитарное взаимодействие между нашими странами. Мы всегда акцентируем внимание на том, что само государство в виде федеральных органов исполнительной власти с этой задачей в одиночку не справится: нам очень важно, когда сюда включаются университеты, они развивают и свои творческие коллективы, и помогают иностранной аудитории узнать о всем многообразии России. Благодаря этому у людей за рубежом появляется мотивация приезжать, смотреть и учиться здесь. Мы движемся в правильном направлении: уверен, это будет способствовать формированию еще большего количества дружеских связей между нашими государствами», — заключил Павел Шевцов.