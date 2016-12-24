Жителей Мордовии приглашают к участию в конкурсе открыток к Дню Победы

Музей Победы и государственный фонд «Защитники Отечества» дали старт Международному конкурсу рисунков «Открытка Победы». Организаторы приглашают жителей республики к участию в конкурсе и предлагают нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая.



В этом году творческое состязание посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а ключевая тема конкурса - «Путь к Победе».



«Предлагаем на открытках отобразить ратный подвиг солдат Красной Армии. Сюжеты рисунков могут быть посвящены прославленным полководцам и простым бойцам, известным личностям и родным участников конкурса. Авторы могут нарисовать события Великой Отечественной - от первых дней войны до праздничного победного салюта, боевые будни красноармейцев, а также реликвии, связанные с судьбами героев. Также принимаются работы, посвященные подвигам участников специальной военной операции», - рассказали в Музее Победы.



Подать заявку на конкурс можно до 14 апреля. Для этого необходимо подготовить рисунок в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, коллаж, компьютерная графика и др.). Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Творческое состязание проведут в пяти возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет и среди взрослых - старше 18 лет.



Все работы войдут в виртуальную выставку, которая будет открыта на сайте Музея Победы 24 апреля 2025 года. Интернет-пользователи смогут выбрать любую открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы! Также пользователи смогут принять участие в открытом голосовании на «Приз зрительских симпатий» и выбрать понравившийся рисунок. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.



Итоги конкурса подведут 30 апреля. Все участники получат сертификаты, а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Музее Победы, где им вручат наборы коллекционных открыток и призы от партнеров. Подробности на сайте конкурса.