В Доме Республики подвели итоги стартового этапа региональной программы «Герои среди СВОих»

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19 марта состоялось очередное заседание Общественного совета республиканской программы «Герои среди СВОих». Оно прошло под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова. 

Программа «Герои среди СВОих» - это развитие федерального проекта «Время Героев», инициированного Президентом страны. Совместно с РАНХиГС разработана специальная образовательная программа, которая поможет подготовить участников специальной военной операции для работы в органах власти, компаниях государственного сектора, на крупных предприятиях, в общественных и политических организациях.

«Нам очень важно, чтобы наши ребята могли не просто адаптироваться, но и получить профессию и достойно продолжить жизнь в нашем обществе», - сказал Артём Здунов.

Мордовия – один из первых регионов, где стартовала региональная составляющая президентской программы. В ходе этапов «Анкета» и «Эссе» поступила 701 заявка, более 100 из которых – от жителей других субъектов. К следующему этапу допущены 323 кандидата – это 266 жителей Мордовии и 57 представителей почти из 45 регионов страны. 

«Приятно, что люди хотят приехать в Мордовию, поработать здесь и проявить себя. Это хороший элемент региональной программы «Возвращение», - подчеркнул руководитель региона.

Заместитель руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Елена Семелева рассказала, что эксперты оценивали все заявки по единой методологии. Также в Мордовии функционирует служба поддержки участников проекта «Герои среди СВОих».

«Отзывы о программе положительные, нареканий со стороны участников не поступало», - отметила Елена Семелева. 

Заместитель Председателя Госсобрания Мордовии Наталья Долматова рассказал о работе экспертного совета, который приступил к своим полномочиям с момента старта программы: «Проект «Герои среди СВОих» имеет огромный социальный смысл, глубоко патриотичный. Наша функция – обеспечить открытость и достоверность, поэтому при подаче заявок всем участникам были обеспечены равные права». 

Следующий этап «Тестирование» пройдет дистанционно с 21 по 24 марта. Он позволит оценивать интеллектуальные способности и управленческие навыки. По его завершении претенденты пройдут очное собеседование.

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