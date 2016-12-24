В Доме Республики подвели итоги стартового этапа региональной программы «Герои среди СВОих»

19 марта состоялось очередное заседание Общественного совета республиканской программы «Герои среди СВОих». Оно прошло под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова.



Программа «Герои среди СВОих» - это развитие федерального проекта «Время Героев», инициированного Президентом страны. Совместно с РАНХиГС разработана специальная образовательная программа, которая поможет подготовить участников специальной военной операции для работы в органах власти, компаниях государственного сектора, на крупных предприятиях, в общественных и политических организациях.



«Нам очень важно, чтобы наши ребята могли не просто адаптироваться, но и получить профессию и достойно продолжить жизнь в нашем обществе», - сказал Артём Здунов.

Мордовия – один из первых регионов, где стартовала региональная составляющая президентской программы. В ходе этапов «Анкета» и «Эссе» поступила 701 заявка, более 100 из которых – от жителей других субъектов. К следующему этапу допущены 323 кандидата – это 266 жителей Мордовии и 57 представителей почти из 45 регионов страны.



«Приятно, что люди хотят приехать в Мордовию, поработать здесь и проявить себя. Это хороший элемент региональной программы «Возвращение», - подчеркнул руководитель региона.



Заместитель руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Елена Семелева рассказала, что эксперты оценивали все заявки по единой методологии. Также в Мордовии функционирует служба поддержки участников проекта «Герои среди СВОих».



«Отзывы о программе положительные, нареканий со стороны участников не поступало», - отметила Елена Семелева.



Заместитель Председателя Госсобрания Мордовии Наталья Долматова рассказал о работе экспертного совета, который приступил к своим полномочиям с момента старта программы: «Проект «Герои среди СВОих» имеет огромный социальный смысл, глубоко патриотичный. Наша функция – обеспечить открытость и достоверность, поэтому при подаче заявок всем участникам были обеспечены равные права».



Следующий этап «Тестирование» пройдет дистанционно с 21 по 24 марта. Он позволит оценивать интеллектуальные способности и управленческие навыки. По его завершении претенденты пройдут очное собеседование.