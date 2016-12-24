В МГУ им. Н.П. Огарева открылась комната матери и ребенка

18 марта в универсальном зале «Огарев Арена» открылось новое пространство, которое позволит молодым мамам университета оставлять детей под присмотром на время занятий. Проект МГУ им. Н.П. Огарева стал победителем Всероссийского конкурса «Помоги маме учиться».

На реализацию проекта было выделено более 2 миллионов рублей для создания и обустройства комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей. В течение прошлого года проходил ремонт помещения, закупка мебели и других необходимых вещей: игрушек, текстиля, оборудования и детских товаров. В ближайшее время планируется трудоустройство педагога-воспитателя, с которым можно будет оставить детей в возрасте от трех до семи лет.

«Перед нами стоит важная задача — создавать условия для того, чтобы молодым родителям было комфортно учиться и получать образование, а преподавателям, которые также имеют маленьких детей, комфортно вести занятия. Еще одна задача, стоящая перед нами — сделать «Огарев Арену» объектом, где можно будет заниматься развитием талантов и различных способностей у детей. С каждым годом здесь будет появляться все больше активностей, которые дадут возможность нашему подрастающему поколению попробовать себя в чем-то новом. Поэтому, мы уверены, что пространство, которое мы сегодня открываем — важно, нужно и востребовано, и точно ожидаемо нашими молодыми родителями», — подчеркнул ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

На открытии комнаты матери и ребенка были приглашены студенческие семьи, которые уже воспитывают детей. Молодые родители отметили, что с удовольствием воспользуются новым пространством, особенно во время зачетов и экзаменов. Это позволит им не привлекать к воспитанию детей никого дополнительно и не отрываться самим от учебного процесса.

Заместитель Руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Елена Семелева подчеркнула, что для руководства республики демографическая повестка одна из самых актуальных сейчас. В Мордовии создаются все условия, чтобы молодое поколение не боялось становиться родителями рано, при этом не теряя возможность получения образования.

«Желаю всем не только образовательных успехов, но и семейного благополучия, чтобы в нашей республике рождались счастливые дети», — поздравила всех с открытием комнаты матери и ребенка Елена Семелева.