Победителей фестиваля «Театральное Приволжье» определят в Международный день театра

В Саранске 27 марта на базе Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина пройдет онлайн-трансляция подведения итогов VI Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Участниками мероприятия станут победители регионального этапа фестиваля -Студенческий театр МГПУ им. М. Е. Евсевьева и арт-театр Саранской школы №27. Самодеятельные театралы представили на суд публики и жюри две работы - спектакли «Книга памяти» и «Все очень просто».

Кроме того, объявление победителей в онлайн-режиме будут ждать режиссеры постановок и призеры конкурса афиш и плакатов. Онлайн-трансляция для всех желающих также будет организована в группе и на сайте фестиваля.