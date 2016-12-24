Победителей фестиваля «Театральное Приволжье» определят в Международный день театра

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В Саранске 27 марта на базе Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина пройдет онлайн-трансляция подведения итогов VI Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
Участниками мероприятия станут победители регионального этапа фестиваля -Студенческий театр МГПУ им. М. Е. Евсевьева и арт-театр Саранской школы №27. Самодеятельные театралы представили на суд публики и жюри две работы - спектакли «Книга памяти» и «Все очень просто».
Кроме того, объявление победителей в онлайн-режиме будут ждать режиссеры постановок и призеры конкурса афиш и плакатов. Онлайн-трансляция для всех желающих также будет организована в группе и на сайте фестиваля.
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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
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