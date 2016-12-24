17 марта последний день регистрации в программе «Герои среди СВОих»

Ветераны СВО и действующие бойцы смогут пройти обучение и получить работу в органах государственной власти, общественных и политических организациях, на предприятиях республики.

Чтобы принять участие в программе, нужно:

- зарегистрироваться на сайте

- заполнить анкету

- написать эссе.

Заявки участников оценит экспертный совет. Будут определены финалисты, которые пройдут обучение по управленческой программе в МГУ им. Н.П. Огарева. Помогать им будут наставники. Лучшие выпускники программы получат приглашение на работу в органы государственной власти, общественные и политические организации, на предприятия республики.

Подать заявку на регистрацию можно здесь. Вопросы можно задать по номеру – 122 (добавочный 6). Почта – geroi@e-mordovia.ru.