17 марта последний день регистрации в программе «Герои среди СВОих»

«Вы находитесь на передовой идеологического фронта»
Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Ветераны СВО и действующие бойцы смогут пройти обучение и получить работу в органах государственной власти, общественных и политических организациях, на предприятиях республики.
Чтобы принять участие в программе, нужно:
- зарегистрироваться на сайте
- заполнить анкету
- написать эссе.
Заявки участников оценит экспертный совет. Будут определены финалисты, которые пройдут обучение по управленческой программе в МГУ им. Н.П. Огарева. Помогать им будут наставники. Лучшие выпускники программы получат приглашение на работу в органы государственной власти, общественные и политические организации, на предприятия республики.
Подать заявку на регистрацию можно здесь. Вопросы можно задать по номеру – 122 (добавочный 6). Почта – geroi@e-mordovia.ru.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов