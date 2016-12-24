Умётская поселковая библиотека станет модельной

В Мордовии приступили к реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках в этом году по модельному стандарту переоснастят три библиотеки, в том числе Умётскую поселковую библиотеку. Она будет называться «Шаг вперед».

Модельная библиотека кардинально изменит привычное восприятие библиотечного пространства. «Шаг вперед» станет уникальной площадкой, где традиционная книга объединится с инновационными форматами для познания и творчества. Здесь будет создана среда, в которой молодые люди смогут раскрыть свои таланты, заниматься самореализацией и активно общаться на неформальном уровне.

Дизайн библиотечного пространства будет выполнен в современных стилях. В соответствии с принципами зонирования выделяет девять функциональных зон, гармонично соединяющихся друг с другом. Читатели найдут место для учебы, общения и работы над творческими проектами.

Библиотека обеспечит доступ к богатому выбору литературы, он пополнится более чем на 2,5 тыс. изданий. Станет центром различных культурных и образовательных мероприятий. Здесь будут проводиться как традиционные научно-просветительские конференции и встречи по интересам, так и современные форматы — школа проектного мастерства, сторителлинг, квесты, квизы, баттлы.

Отметим, что создание модельных библиотек способствует повышению уровня библиотечного сервиса. Они становятся современными центрами с передовой инфраструктурой, оснащенной современными технологиями.