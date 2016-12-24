В Саранске с 14 марта закрывают движение по низководному мосту через реку Инсар

По информации Администрации города, в Саранске с 14 марта до 30 апреля в целях обеспечения безопасности населения при пропуске талых вод будет ограничено движение по низководному мосту через реку Инсар.

Соответственно, на этом участке дороги будут установлены соответствующие временные дорожные знаки.

В мэрии отмечают, что при нормализации уровня воды в реке ограничение движения по низководному мосту может быть снято раньше обозначенного срока.