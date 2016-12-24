13 марта Мария Кучманова проведет первый поединок на Чемпионате мира по боксу

Воспитанница СШОР по боксу им. Маскаева 13 марта проведет первый поединок на Чемпионате мира по боксу среди женщин. В сербском городе Ниш собрались 239 спортсменок из пяти десятков стран. Россия представлена во всех 12 весовых категориях.

Первый бой у Марии Кучмановой в весовой категории свыше 81 кг предстоит с представительницей Китая Чжань Йилянь. Посмотреть поединок можно в прямом эфире на телеканале «Матч.Боец», в записи – на телеканале «Матч ТВ».

Кстати, именно Марии Кучмановой было доверено нести флаг России на церемонии открытия Чемпионата мира по боксу.

«Эмоции просто невероятные. Это мой первый Чемпионат мира, и сразу – такое ответственное задание. Для меня это большая радость и большая гордость. Счастлива, что именно я выносила флаг страны на церемонии открытия чемпионата. Так решила команда, было немного страшновато, но я справилась с волнением. Два года назад флаг России на Чемпионате мира в Индии выносила Диана Пятак и выиграла впоследствии медаль. Надеюсь, что это станет традицией, и мне тоже улыбнётся удача», - поделилась Мария.