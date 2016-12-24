«Повышенный тариф такси для семей с детьми – огромный повседневный раздражитель»

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на первом организационном совещании Совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики рассказал об уже реализованных предложениях президентского движения по поддержке многодетных семей, а также о том, народный контроль каких мероприятий по обеспечению устойчивого роста рождаемости в России будет организован в первую очередь. Также обсуждались предложения по изменению отношения агрегаторов такси к семьям с детьми.

Михаил Кузнецов поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за приглашение к совместной работе и напомнил, что в декабре прошлого года на заседании Государственного совета Народный фронт озвучил результаты мониторинга проблем, с которыми сталкиваются в России семьи с детьми, а также семьи, планирующие завести детей. По итогам того заседания Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений, в том числе и по предложениям Народного фронта:

– о разработке и поддержке производства специальных отечественных легковых машин для многодетных и модернизации общественного транспорта для их удобства;

– о расширении внедрения в поликлиниках и социальных учреждениях детских комнат;

– об унификации подходов по всей стране к организации обеспечения полноценным питанием беременных и кормящих матерей.

Основа для многих других поручений была разработана совместно президентским движением и другими участниками Госсовета. Народному фронту глава государства поручил обеспечить мониторинг реализации решений, касающихся вопросов социальной поддержки многодетных семей и повышения рождаемости.

Одно из поручений Президента касалось огромного повседневного раздражителя для многодетных семей – повышенного тарифа на такси. «Мало того, что ждать машину даже одним с детским креслом, а тем более с двумя или тремя нужно гораздо дольше, так и цена на поездку явно будет выше. Казалось бы, это мелочь, но именно из таких "мелочей" складывается общая культура отношения к семье. На сегодня агрегаторы такси не делают скидку для многодетных и не убирают доплаты за детское кресло, предлагают многодетным заказывать такси через учреждения социальной защиты и субсидировать их поездки из бюджета», – рассказал Михаил Кузнецов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе, Игорь Щёголев и другие участники совещания обсудили пути решения поставленной Народным фронтом проблемы.

Михаил Кузнецов также отметил, что с момента заседания Госсовета часть выявленных Народным фронтом проблем, усложнявших жизнь семей, уже ликвидирована: авиакомпании реализовали сервис заказа билетов для семей с детьми; у РЖД скоро можно будет бронировать семейное купе так, чтобы не отправлять детей на верхние полки в соседнем купе с чужими людьми.

Обеспечение устойчивого роста рождаемости – важнейший приоритет развития России, поставленный Президентом, и Народный фронт обеспечит общественный контроль работы всех, кто в этом задействован.

«Мы и дальше будем регулярно проводить опросы по теме обеспечения семейноцентричности – договорились делать это совместно с МГУ. Мы понимаем, что этап реализации будет сложным, потому что вопрос, конечно, не только в отдельных проблемах, а в изменении культуры в целом», – сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В частности, кроме обеспечения удобного и недорогого проезда семей с детьми в такси, президентское движение будет следить за решением следующих проблем:

– дискриминация молодых мам работодателями;

– недоступность яслей и продлёнки;

– отсутствие детских пространств в поликлиниках и социальных учреждениях;

– функционирование молочных кухонь в ряде регионов;

– размещение многодетных семей в отелях.