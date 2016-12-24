В Музей Победы передали более 250 фронтовых писем времен ВОВ

Проект продлили до 30 апреля.

© Евгений Одиноков / РИА Новости

Более 250 фронтовых писем поступило в Музей Победы в рамках проекта «Голоса Победы», сообщили в пресс-службе музея. Проект, стартовавший в декабре 2024 года, продлен до 30 апреля.

«В рамках проекта не просто зазвучат строки писем военных лет, но и словно оживут герои прошлого, давая возможность потомкам лучше узнать и понять мужество и отвагу <…> советских людей», – отметили в музее, добавив, что к проекту присоединились федеральные, региональные и муниципальные учреждения культуры и школьные музеи.

Письма охватывают весь период Великой Отечественной войны. В них отражена хронология военных событий, а также личные переживания солдат. Все аудиозаписи войдут в новую экспозицию «Путь к Победе», которая откроется к 80-летию Победы. Среди участников акции – сотрудники музея, озвучившие письма из фондов, и потомки ветеранов.

Принять участие в проекте могут все желающие. Для этого необходимо записать аудиоверсию фронтового письма, сделать его фотографию и рассказать об авторе. Заявки принимаются на сайте музея.

Источник: https://may9.ru