Наталья Андреевна Мартынова из Атемара – Почетный гражданин Республики Мордовия

В Мордовии продолжается вручение наград ветеранам Великой Отечественной войны. 5 марта Глава республики Артём Здунов побывал у жительницы села Атемар Лямбирского района, участницы ВОВ и ветерана труда Натальи Андреевны Мартыновой. Ей присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия». Руководитель республики вручил ветерану также юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов».

Когда началась война, Наталье Андреевне было неполных 18 лет, она училась в 10 классе Атемарской средней школы. В действующую армию ее призвали в день рождения, в ноябре 1942 года. Девушка прошла курсы радисток и была направлена телефонисткой в 1865 Зенитно-артиллерийский полк ПВО.

Наталья Андреевна служила в войсках Восточного фронта, позднее – Западного. В последние дни войны она охраняла военный мост в Вильнюсе. Победу встретила на посту.

Уже в мирной жизни получила специальность бухгалтера, работала начальником отделения связи в колхозе, секретарем, потом бухгалтером в совхозах «Атемарский» и «Искра». С 1969 года и до выхода на пенсию трудилась бухгалтером на птицефабрике «Атемарская».

В прошлом году она отметила столетний юбилей. Глава республики пожелал ветерану крепкого здоровья и мирного неба над головой. «Гордимся вами! И равняемся на вас!» - сказал Артём Здунов.

«Я вас, Артем Алексеевич, сразу узнала. Когда читаю газеты, вижу вас на фотографиях. Спасибо, что не забываете. Мне это очень приятно», - поблагодарила Главу республики Наталья Андреевна.