Будут ли граждан штрафовать за старые газовые плиты?

Федеральный информационный портал «Газ для России» разъяснил ситуацию с возможными штрафами за старые газовые плиты.

«Действительно, владелец жилья обязан следить за исправностью газового оборудования, в том числе вовремя заменять устаревшее оборудование. Однако срок службы газовых плит не обязательно ограничивается 14 годами. Нужно смотреть в техническом паспорте. Как правило, он и правда составляет 14 лет, но производитель может установить и другой срок. Если срок уже истек, а также если техпаспорт утерян и срок службы прибора подтвердить невозможно, владелец обязан вызвать газовиков для диагностики оборудования. Они выдадут заключение о возможности или невозможности дальнейшего использования плиты.

Как видите, очень важно хранить документы на газовое оборудование — это позволит вам точно определить срок их службы.

Ответственность за нарушение правил эксплуатации газового оборудования устанавливается статьей 9.23 КоАП РФ: 5 000 — 10 000 рублей за первое нарушение и 15 000 — 25 000 рублей за повторное нарушение. Кроме того, газоснабжающая организация имеет право приостановить подачу газа до устранения нарушений».