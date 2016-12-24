Инвалиды в Мордовии могут получить технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата

По информации отделения Социального фонда по РМ, с 2025 года инвалиды могут получить технические средства реабилитации двумя способами:

- в натуральном виде, т.е. напрямую в отделении Социального фонда по Республике Мордовия

- с помощью электронного сертификата — документа, который позволит приобрести нужное средство реабилитации самостоятельно.

Срок получения изделия в натуральной форме зависит от того, есть ли действующий государственный контракт. Если такой контракт уже существует, то срок выдачи направления на получение ТСР составит 15 дней. Для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, этот срок сокращается до 7 дней.

Электронный сертификат ускоряет процесс приобретения технических средств реабилитации. Оформление занимает всего 10 дней, а сам сертификат действителен в течение года. Чтобы получить сертификат, обязательно нужна карта МИР — она необходима для подтверждения личности при покупке и перечисления денег от государства к продавцу.

С 2025 года заявку на получение нового технического средства реабилитации (ТСР) можно подать заблаговременно: за 60 дней до окончания срока службы текущего устройства. Этот период необходим, чтобы отделение Соцфонда по Мордовии успело подготовить все документы для закупки нужного изделия и провести процедуру госзакупок.