Депутат Госдумы РФ от Мордовии помог с приобретением компьютеров для Темниковского колледжа

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Темниковский сельскохозяйственный колледж получил новую партию компьютеров с современным программным обеспечением. Обновление материально-технической базы учреждения стало возможным благодаря поддержке депутата Государственной Думы от Мордовии, Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.
В прошлом году Василий Пискарев помог колледжу с приобретением нового геодезического оборудования - электронных теодолитов с оптическим отвесом, необходимых для проведения теоретических и практических занятий у студентов специальности «Землеустройство». В последний приезд депутата в Темниковский район в рамках региональной недели будущие землеустроители обратились к нему с новой просьбой.
«Мы все, студенты и преподаватели, благодарим Василия Ивановича за неравнодушное отношение к подготовке будущих специалистов, за быстрое и положительное решение нашего вопроса. Новая современная техника и оборудование помогут нашим студентам достичь высоких результатов в обучении и в дальнейшей профессиональной деятельности», - поблагодарила парламентария директор Темниковского колледжа Галина Бабина.
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