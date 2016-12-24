Мордовия усилит взаимодействие с Фондом содействия инновациям

Глава Мордовии Артём Здунов 19 февраля провел рабочую встречу с членом наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иваном Бортником. Обсуждались вопросы взаимодействия и поддержки инновационных проектов республики. Во встрече приняли участие и. о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, региональный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Пиняев.



Мордовия с 2007 года сотрудничает с Фондом, в том числе в рамках программ «УМНИК» и «Старт». За это время было поддержано свыше 100 инновационных проектов, реализуемых молодыми учеными и малыми предприятиями республики, привлечено более 500 миллионов рублей грантового финансирования.



Артём Здунов подчеркнул: республика готова расширять взаимодействие с Фондом, участвовать во всех имеющихся программах.



Иван Бортник рассказал о нововведениях этого года, которые позволят молодым инноваторам привлечь дополнительное финансирование на свои проекты.