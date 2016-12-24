Мордовия усилит взаимодействие с Фондом содействия инновациям

«Это наша жемчужина!»
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
Глава Мордовии Артём Здунов 19 февраля провел рабочую встречу с членом наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иваном Бортником. Обсуждались вопросы взаимодействия и поддержки инновационных проектов республики. Во встрече приняли участие и. о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, региональный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Пиняев.
Мордовия с 2007 года сотрудничает с Фондом, в том числе в рамках программ «УМНИК» и «Старт». За это время было поддержано свыше 100 инновационных проектов, реализуемых молодыми учеными и малыми предприятиями республики, привлечено более 500 миллионов рублей грантового финансирования.
Артём Здунов подчеркнул: республика готова расширять взаимодействие с Фондом, участвовать во всех имеющихся программах.
Иван Бортник рассказал о нововведениях этого года, которые позволят молодым инноваторам привлечь дополнительное финансирование на свои проекты.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии