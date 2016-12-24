Мордовия планирует расширять сотрудничество с «Объединенной судостроительной корпорацией»

Глава Мордовии Артём Здунов 19 февраля провел рабочую встречу с заместителем генерального директора по развитию и операционной эффективности АО «Объединенная судостроительная корпорация» Сергеем Бондаренко. Обсуждалась совместная работа и перспектива выстраивания кооперационных потоков между компанией и предприятиями республики. Во встрече принял участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.

«Объединенная судостроительная корпорация» – крупнейшая компания России, на базе которой в настоящее время консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

Артём Здунов отметил, что по итогам переговоров на полях форума «Армия-2024» объемы поставок ряда заводов республики для нужд ОСК выросли в 1,6 раза. При этом резерв для взаимовыгодного сотрудничества огромный. «Наши предприятия уже присутствуют со своей продукцией в корпорации, но есть ряд направлений, которые мы хотели бы с вами развить, - сказал он. – Один из эффективных способов – дни поставщика. Они дают существенный положительный результат и кратное увеличение объемов поставок».

Сергей Бондаренко подчеркнул, что компания активно развивается – сформирована программа, в том числе по реализации инвестиционных проектов. «Важнейшая тема – создание внутри ОСК новых производств, компетенций, работа с технологическими партнерами. В этой связи нам интересно взаимодействие по созданию новых типов оборудования, материалов, вложению наших инвестиций в регион и предприятия», - сказал заместитель гендиректора корпорации. Представители корпорации в ходе рабочей поездки в Мордовию планируют встретиться с бизнесом и посетить ведущие промышленные предприятия.

Стороны обсудили также актуальные площадки для размещения производств, в том числе на территории особой экономической зоны, кадровое обеспечение промышленной сферы региона.