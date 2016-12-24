Глава Мордовии: «Наши ветераны должны чувствовать себя в центре внимания»

Глава Мордовии Артём Здунов 12 февраля провел заседание организационного комитета «Победа».

Открывая заседание, руководитель региона подчеркнул: «В этом году мы отмечаем важнейшую историческую дату – 80-летие Великой Победы. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 2025 год объявлен Годом защитника Отечества.

В нашей республике дополнительно проходят мероприятия в рамках Года исторической памяти. Всё это мы делаем в едином русле. Центральное событие – празднование Дня Великой Победы. Необходимо сделать всё, чтобы провести комплекс мероприятий на самом высоком уровне, прежде всего - окружить заботой каждого ветерана, организовать масштабные, яркие торжества, сделать их всенародными».

Вниманием должны быть охвачены участники и инвалиды войны, труженики тыла, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших. К огромному сожалению, с каждым годом их - живых свидетелей истории - становится всё меньше.

Главы районов и поселений должны знать нужды каждого ветерана. Это касается медицинского и социального обслуживания, решения бытовых вопросов. В республике приступили к реализации поручения Президента о наделении участников Великой Отечественной войны званием Почетных граждан.

Также сейчас во всех районах проходят церемонии вручения юбилейных медалей к 80-летию Победы.

«Наши ветераны должны чувствовать себя в центре внимания», - сказал Артём Здунов.

Не должны оставаться забытыми и участники локальных вооруженных конфликтов, участники и ветераны специальной военной операции - нужно приглашать их на все мероприятия, вовлекать в патриотическую работу с молодежью.

Особое внимание предстоит уделить сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Одно из важных предстоящих мероприятий - открытие мемориального комплекса в память о трудовом подвиге строителей Сурского оборонительного рубежа.

Как и всегда, будут приводиться в порядок и обновляться памятники павшим воинам, мемориалы и воинские обелиски.

Глава Мордовии подчеркнул: в эту работу необходимо вовлекать как можно больше молодых людей. Молодежь должна учиться на примере старших товарищей, быть достойной сменой для своих героических предков. Особенно важно делать это сейчас, когда со стороны недоброжелателей нашей страны предпринимаются все более дерзкие попытки исказить историю, сместить важные акценты.

Глава Мордовии поставил задачу в ближайшее время провести заседания оргкомитетов во всех районах республики.

«Как отметил наш Президент на недавнем заседании оргкомитета «Победа»: «Формализм, гонка за цифрами абсолютно не допустимы. Память – это, прежде всего, конкретные дела», - подчеркнул Артём Здунов.

О ходе подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне доложили первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, председатель Мордовской республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Цыганок, временно исполняющий полномочия главы городского округа Саранск Владимир Быков, председатель Государственного комитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева, ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, директор саранского лицея №25 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова Ольга Падерова.

Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин призвал руководителей районов активнее взаимодействовать с депутатским корпусом при решении вопросов, связанных с подготовкой к празднованию Великой Победы.